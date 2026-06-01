野 "사생결단 총력체제…집권세력 제어버튼 눌러달라"

(서울=뉴스1) 황기선 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 1일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회'에서 모두발언을 하고 있다. 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

국민의힘이 6·3 지방선거를 이틀 앞두고 남은 선거운동 기간 '사생결단 총력운동 체제'에 돌입했다. 송언석 원내대표는 "국민의힘이 많이 부족한 점을 잘 알고 반성하지만 바람 앞에 놓인 대한민국만큼은 지켜주셔야 한다"고 지지를 호소했다.

송 원내대표와 정점식 국민의힘 정책위의장은 1일 오전 서울 여의도 국회에서 대국민 호소 기자간담회를 열고 이같이 말했다. 송 원내대표는 "넘치는 힘을 주체하지 못하고 권력의 맛에 도취한 집권세력에 제어버튼 한 번은 눌러주셔야 하지 않겠냐"며 "6월3일 가족, 친척, 지인, 친구들까지 모두 투표장에 함께 나가 기호 2번에 소중한 한 표를 행사해주시기를 간곡하게 호소드린다"고 했다.

이어 "착한 사람이 성공하고 나쁜 사람이 벌 받는 나라, 성실한 사람이 존중받고 나쁜 짓을 저지르는 사람이 대가를 치르는 나라를 만들어달라"고 했다.

송 원내대표는 특히 대장동 사건 피고인 전원 석방과 박상용 검사의 무기한 직무정지에 대해 "범죄를 저지른 사람은 떵떵거리고 범죄를 파헤친 사람은 벌을 받는 나라, 정권 편에 서면 무죄가 되고 정권에 불편하면 유죄가 되는 나라가 이재명 정권이 만들고 있는 대한민국 현주소"라고 주장했다.

그러면서 "집권 여당은 코스피 7000, 8000 축포를 쏘고 샴페인을 터뜨리는데 여러분의 지갑 사정은 어떠한가. 지금 대한민국 국민 민생은 바람 앞에 등불"이라며 "선거만 끝나면 우리 민생 경제는 세금 폭탄이라는 제목의 청구서가 날아올 예정"이라고 했다.

송 원내대표는 정원오·박찬대·전재수·허태정·박수현·김경수 등 더불어민주당 광역단체장 후보들을 겨냥해 "대통령 팔이 하나 믿고 준비되지 않은 무능한 후보를 내보낸 것 자체가 국민을 무시하는 집권 여당의 오만한 민낯"이라고 목소리를 높였다. 이어 "오만방자하게 국민을 무시하는 민주당의 콧대를 꺾을 수 있는 유일한 길은 오로지 지역 주민을 대변할 유능하고 준비된 국민의힘 일꾼을 선택하는 것"이라고 강조했다.

(서울=뉴스1) 황기선 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 1일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회'에서 모두발언을 하고 있다. 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

송 원내대표는 이번 지방선거가 끝나는 대로 이른바 '박찬대 22촌 사칭 사기방지 3법', '정원오 방지법' 등을 당론 입법 추진하겠다고 밝혔다.

송 원내대표는 "박찬대 사기방지 3법은 공직선거법, 공직자윤리법, 독립유공자 예우에 관한 법률개정안이다. 후보자가 등록할 때 구체적 촌수와 관계를 명시해 유권자를 기만하지 못하게 하는 내용"이라며 "독립운동가의 이름과 명예를 허위로 더럽히는 행위를 처벌하는 내용도 포함할 것"이라고 했다.

또 "정원오 방지법은 시도지사 후보 토론을 최소 3회 이상으로 의무화하는 공직선거법 개정안"이라며 "토론을 회피하고 거짓 이력으로 선거를 허탈하게 만드는 민주당 후보자들을 심판하고 정정당당한 선거문화를 정착시키기 위해 노력하겠다"고 했다.

정 정책위의장도 이날 기자간담회에서 "이재명 셀프 면죄부라는 후안무치한 발상과 민주당의 반헌법적 행태에 국민들이 참아왔던 공분을 터뜨리셨다"며 "뜨거운 민심이 바닥에서부터 무섭게 치고 올라와 전국에서 50대 50의 팽팽한 승부가 펼쳐지고 있다"고 강조했다.

그러면서 "본투표에서 누가 투표장에 더 나가느냐에 따라 승부가 결정될 것"이라며 "국민의힘이 뼈저리게 반성하고 더 낮은 자세로 처절하게 쇄신하고 변화하겠다. 국민께서 주시는 소중한 견제의 힘을 바탕으로 오직 민생을 위해 일하는 책임 있는 야당이 되겠다"고 지지를 호소했다.