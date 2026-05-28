'고관여층' 몰리는 사전투표 내일부터… 준비물·시간·장소는?

제9회 전국동시지방선거를 일주일 앞둔 27일 경기 수원시 권선구 사과나무 요양원에 마련된 거소투표소에서 어르신이 투표를 하고 있다. /사진=뉴시스

내일부터 제9회 6·3 전국동시지방선거 및 국회의원 보궐선거 사전투표가 진행된다. 투표소에는 신분증(모바일 신분증 가능)을 반드시 지참해야 한다.

28일 중앙선거관리위원회에 따르면 사전투표는 29~30일 전국 투표소 3571곳에서 매일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.

사전투표는 통합선거인명부를 활용해 거주지와 관계없이 전국 사전투표소 어디든 투표가 가능하다. 다음달 3일 실시되는 본투표에서는 주소지로 지정된 투표소에서만 투표할 수 있다.

만약 주소지 관할 사전투표소에서 투표한다면 투표용지를 받아 기표한 뒤 곧바로 투표함에 넣으면 된다. 주소지 밖 사전투표소에서 투표할 경우 투표용지와 회송용 봉투를 받아 기표한 후 투표함에 투입해야 한다.

유권자들은 투표장에서 △시·도지사 △교육감 △구·시·군의 장 △지역구 시·도의원 △지역구 구·시·군의원 △비례대표 시·도의원 △비례대표 구·시·군의원 등 총 7장의 투표용지를 배부받는다.

기초자치단체장 선거와 기초의회 선거가 없는 세종과 제주 유권자는 △시·도지사 △교육감 △지역구 시·도의원 △비례대표 시·도의원 등 4장의 투표용지를 받는다.

국회의원 재·보궐선거가 함께 치러지는 14개 지역구 유권자는 1장이 추가돼 최대 8장을 받는다. 재선은 △경기 평택을 △전북 군산시김제시부안군갑 등 2곳에서 열린다.

보궐은 △부산 북구갑 △대구 달성군 △인천 연수구갑 △인천 계양구을 △광주 광산구을 △울산 남구갑 △경기 안산시갑 △경기 하남시갑 △충남 공주시부여군청양군 △충남 아산시을 △전북 군산시김제시부안군을 △제주 서귀포시 등 12곳이다.

기초단체자치단체가 없고 보궐선거가 치러지는 제주 서귀포는 4장에서 1장 늘어나 투표용지가 5장이다. 만약 일부 지역에서 이날까지 막판 단일화가 완료되면 사퇴한 후보 이름 옆에는 '사퇴'가 표기된다.