'D-1' 정원오, 자정까지 서울 누비며 투표 독려…마지막 유세는 송파구

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 오전 서울 구로디지털단지에서 선거 운동원들과 인사를 나누고 있다. 2026.06.01. [email protected] /사진=김근수

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 6·3 지방선거를 하루 앞두고 선거운동이 종료되는 마지막 시간까지 도보유세를 펼치며 막판 지지층 결집을 노린다.

정 후보는 2일 6시30분 강서공용차고지에서 새벽 버스기사들과 만나는 것으로 선거운동 마지막날 일정을 시작했다. 이어 강서차량기지 운수종사자와 시민들과도 인사를 나눴다. 이후 은평구 녹번역으로 이동해 출근길 시민들에게 인사하며 투표 독려 및 막판 지지를 호소했다.

정 후보는 이날 유세차에서 내려와 서울시내를 걸으며 직접 시민들을 만나는 데 집중한다. 정 후보는 서대문구 신촌동 연세대 학생회관에서 학생들과 아침식사를 하고 캠퍼스 도보유세를 펼친다. 특히 청년들의 최대 관심사인 취업과 창업, 주거 부담 등에 대한 해결 방안을 제시할 예정이다.

소상공인과 자영업자, 예술인들이 모여있는 영등포구 문래동에서 마지막 '찾아가는 간담회' 일정도 소화한다. 문래동의 골목상권 회복과 창작환경 지원 등을 논의할 예정이다.

이어 여의도 IFC몰 인근에서 도보유세를 진행하며 점심시간을 맞은 직장인들을 만나고 여의도우체국 앞에서 집중유세를 펼친다. 정 후보는 전날 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 사고 희생자와 유가족을 위로하며 '안전한 서울'을 재차 강조할 계획이다.

오후에는 집중적으로 도보유세를 이어간다. 먼저 서울의 대표적 재래시장인 동대문구 경동시장을 방문한 뒤 종로구 동묘벼룩시장, 중구 약수시장, 용산구 용문시장을 차례로 방문하며 상인들의 목소리를 듣는다.

이어 마포구로 이동해 합정동 카페거리, 경의선숲길에서 시민들을 만난 뒤 중구 청계광장에서 총력유세를 진행한다. 서울의 중심인 청계광장에서 시민과 함께 변화의 결의를 모으고 새로운 서울을 향한 마지막 힘을 결집한다. 총력유세에는 정청래 민주당 대표와 이인영·박주민·전현희·김영배·김형남 등 5명의 상임선대위원장과 공동선대위원장단 등이 총출동한다.

총력유세 후에는 최대 승부처인 강남 일대에서 심야 유세를 이어간다. 강남구 논현동 먹자골목, 강동구 천호로데오거리 등을 걸으며 시민들에게 투표를 독려한 뒤 송파구 공영차고지에서 심야버스 운수종사자를 만난다.

마지막날 유세는 선거운동 마감 20분 전인 오후 11시40분 송파구 복정역 환승센터에서 소회를 발표하는 것으로 종료된다. 정 후보는 이 자리에서 캠프 관계자들과 선거운동원, 자원봉사자 등에 대한 감사를 전한 뒤 서울의 비전과 시장으로서의 의지를 표명한다. 이후 심야버스에 탑승해 수서역에서 하차하는 것으로 모든 일정을 마무리한다.

정 후보 캠프 박경미 대변인은 "꼭두새벽부터 공식 선거운동이 끝나는 자정까지 서울의 동서남북을 종횡무진하면서 1분 1초를 쪼개 유권자들이 있는 곳 어디든지 찾아간다"며 "내일 본투표에서 많은 시민들이 주권을 행사해 시민이 주인이 되는 서울을 만들고 시들어가던 풀뿌리 민주주의를 되살려내길 기원한다"고 말했다.