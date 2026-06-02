지선 D-1…정청래, 강원·경기 찍고 서울 청계광장서 피날레 유세

(구례=뉴스1) 이승현 기자 = 정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장이 31일 전남 구례경찰서 앞 교차로에서 장길선 민주당 구례군수 후보 지원 유세를 하고 있다. 2026.5.31/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(구례=뉴스1) 이승현 기자

더불어민주당이 6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 날인 2일 강원과 경기를 찾은 후 서울 청계광장에서 13일간의 선거운동을 마무리한다.

정청래 대표는 이날 오후 강원 정선 아리랑시장을 찾아 최승준 정선군수 후보 지원 유세를 한다. 이어 영월로 이동해 우상호 강원도지사 후보·박선규 강원 영월군수 후보와 유세에 나선다.

강원 유세를 마치고 정 대표는 서울 여의도 국회에서 대국민 투표 호소 기자회견을 연다. 내란 세력을 심판하고 이재명 정부 국정운영에 힘을 실어주기 위해 민주당 후보를 뽑아달라는 메시지를 낼 것으로 보인다.

이후 정 대표는 경기 용인 신갈오거리에서 추미애 경기도지사 후보·현근택 용인시장 후보 지원 사격에 나선다.

피날레 유세는 이날 저녁 8시쯤 서울 중구 청계광장에서 이뤄진다. 정 대표는 정원오 서울시장 후보와의 합동 유세를 통해 마지막 호소를 할 예정이다.

한병도 원내대표는 이번 선거 최대 격전지로 부상한 전북 익산, 전주, 완주 등을 돌며 이원택 전북도지사 후보 지지를 호소할 계획이다.