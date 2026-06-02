조국 "든든한 개혁으로 이재명 대통령의 더 큰 성공 뒷받침할 것"

[평택=뉴시스] 김종택 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보가 1일 경기 평택시 안중읍 안중시장에서 유세를 하며 지지를 호소하고 있다. 2026.06.01. [email protected] /사진=김종택

조국 조국혁신당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보가 선거를 하루 앞두고 "이재명 대통령의 더 큰 성공을 뒷받침하겠다"며 지지를 호소했다.

조 후보는 2일 SNS(소셜미디어)에 "제가 이겨야 범민주진영의 연대와 통합을 잇는 튼튼한 다리가 만들어진다. 압도적으로 마음을 모아주셔야 연대와 통합의 정치가 계파정치와 이익정치를 압도할 수 있다"며 이같이 적었다.

조 후보는 "국회에 복귀해 가장 개혁적이고 용기 있는 국회의원이 되겠다. 수십 년을 기다린 검찰개혁의 마침표를 찍고 역대 민주정부의 비전과 가치를 더 강화하고 확장할 것"이라며 "사회권 선진국 비전을 중심으로 김대중·노무현·문재인정부의 유산을 시대에 맞게 발전시키겠다"고 강조했다.

조 후보는 "평택의 신입생으로 첫발을 디딜 때 서툴고 부족했다. 하지만 평택 시민 여러분은 저를 평택의 미래를 함께 일궈갈 따뜻한 이웃으로 품어주셨다"며 "여러분의 절실함을 대변하고 실천하겠다. 큰 일꾼이 돼 반드시 보답할 것"이라고 했다.

조 후보는 "정치가 나와 평택의 미래를 어떻게 바꿀 수 있는지 낮은 자세로 성실히 증명할 것"이라며 "압도적으로 지지해주시길 호소드린다"고 거듭 부탁했다. 이어 "최후의 일각까지 한 분이라도 더 찾아뵙고 만나겠다"라며 "평택 시민 여러분과 반드시 승리할 것"이라고 덧붙였다.