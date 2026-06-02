민주·국힘, '한동훈 위장전입' 의혹 협공…韓 "흑색선전" 반발

(부산=뉴스1) 윤일지 기자 = 부산 북구갑 국회의원 후보들이 1일 기자회견을 열고 지지를 호소하고 있다. 이날 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견하는 하정우 더불어민주당 후보(왼쪽부터), 북구 선거사무소에서 기자회견하는 박민식 국민의힘 후보, 북구 선거사무소에서 기자회견하는 한동훈 무소속 후보. 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

더불어민주당과 국민의힘이 6·3 전국동시지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 국회의원 보궐선거를 하루 앞두고 한동훈 무소속 후보에 대한 공세를 퍼부었다. 민주당은 한 후보 지지자들의 조직적 위장전입 의혹과 여론조사 거품론을 제기했고, 국민의힘은 유사 선거사무소 운영 의혹 등을 거론하며 수사를 촉구했다. 이에 대해 한 후보는 "민주당과 국민의힘 당권파'가 합세한 흑색선전"이라고 반발했다.

강준현 민주당 수석대변인은 2일 서면브리핑에서 "한 후보 지지자들이 SNS나 단체 대화방을 통해 조직적으로 북구에 위장전입을 시도했다는 의혹이 잇따라 제기되고 있다"며 "전입신고 사실을 공유하고 관련 내용의 철저한 은폐를 모의한 정황, 위장전입을 조장하는 내용들이 다수 드러난 것으로 전해졌다"고 밝혔다.

그러면서 "심지어 대화 내용 중에는 위장전입을 두고 '당선 후 배지를 잃을 수도 있는 사안'이라는 취지의 발언까지 등장했다고 한다"며 "한 후보 지지자들이 투표를 위한 위장전입이 불법임을 알고도 저질렀다는 정황들"이라고 했다.

강 수석대변인은 한 후보를 향해 "지지자들이 선거법 위반 소지가 다분한 불법행위를 하고 북구 주민들에게 피해를 끼치는 상황에 언제까지 함구할 것이냐"며 "한 후보 지지자들은 이러한 위법행위를 마음껏 해도 된다는 착각, 반칙을 저질러서라도 이기는 것이 곧 정의라는 그릇된 신념을 갖고 있느냐"고 했다.

조승래 민주당 총괄선거대책본부장도 이날 기자간담회에서 "한 후보 측 불법 선거운동 의혹이 매우 심각하다. 불법 유사 선거사무소 설치 및 운영은 사실로 확인됐고 위장전입 의혹까지 제기됐다"며 "선거 목적으로 조직적 위장전입을 했다면 명백한 공직선거법 위반"이라고 지적했다.

(서울=뉴스1) 황기선 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 2030 청년 투표참여 호소문을 발표하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

국민의힘도 한 후보를 향한 수사 촉구에 나섰다. 송언석 국민의힘 공동선거대책위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 청년 투표 참여 호소문을 발표하면서 "선거판을 혼탁하게 만드는 공직선거법 위반 사례가 유독 많다"라며 "한동훈은 유사 불법 선거사무소를 운영했다는 의혹에 조직적 위장전입 의혹까지 제기됐다"고 했다.

송 위원장은 "이미 선관위에서 수사 의뢰를 했다고 하니 선관위와 수사기관의 신속하고 엄중한 수사가 필요하다"고 주장했다.

한 후보는 이같은 양당의 공세를 정면 반박했다. 한 후보는 이날 부산 북구 덕천동 젊음의 거리에서 기자들과 만나 "아무런 근거도 없는 흑색 선전"이라고 비판했다. 한 후보는 "위장 전입이니 하는 건 아무런 근거도 없고 오히려 통계 수치는 반대다. 전입자 수가 줄어들고 있다"며 "민주당과 국민의힘의 당권파가 합세해서 저러는 걸 보고 북구 시민들께서 혀를 차시겠다는 생각을 한다"고 말했다.

한 후보는 "저는 그런 네거티브 전에 가담하지 않겠다. 북구를 발전시키고 보수를 재건하고 대한민국의 균형추를 맞추기 위해서 이재명 정권의 폭주를 박살 내는 일에만 집중하겠다"고 강조했다.

한 후보는 페이스북을 통해서도 "패색이 짙어진 민주당이 뜬금없는 '집단 위장전입' 흑색선전으로 선거판을 진흙탕으로 만들고 있다"면서 "'조직적 위장전입'이 있다면, 어떻게 북구의 인구가 계속 감소할 수 있느냐"고 반문했다.

한 후보는 부산 북구청 월별 인구통계를 근거로 "부산 북구청이 홈페이지에 공식 발표한 월별 인구통계에 의하면, 북구 갑 지역(구포 1, 2, 3동, 덕천 1, 2, 3동, 만덕 2, 3동)의 4월 말 인구는 12만9229명으로, 직전 달인 3월 말 인구 12만9295명에 비해 66명 감소했다. 5월 말 인구 역시 12만9128명으로, 전월 대비 101명 감소했다"고 설명했다.

한 후보는 "선거판을 진흙탕으로 만드는 민주당의 마타도어에 대해서는 한 명도 빠짐없이 무관용 원칙으로 끝까지 책임을 묻겠다"며 "우리 북구 갑 시민들의 자존심과 명예는 그 무엇보다도 소중하기 때문"이라고 했다.

부산 북갑 보궐선거는 민주당 하정우 후보, 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보의 3파전으로 치러지고 있다. 선거 막판 민주당과 국민의힘이 동시에 한 후보를 겨냥하고, 한 후보가 양당을 향해 "흑색선전"이라고 맞받으면서 북갑 선거는 투표 직전까지 혼전 양상을 이어가고 있다.