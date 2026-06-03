李 대통령 "최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나?"

[서울=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.06.02. [email protected] /사진=고범준

이재명 대통령이 6·3 전국동시지방선거 본투표가 치러지는 3일 "플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표 하셨나"라며 투표를 독려했다.

이 대통령은 이날 오전 자신의 SNS(소셜미디어) X(엑스)에 이같이 적었다.

이 대통령은 지난달 31일에도 X에 '정치 무관심의 대가는 최악의 저질들에게 지배당하는 것'이라는 고대 그리스 철학자 플라톤의 말을 인용해 "선출된 공직자가 어떤 마음과 자세로 어떻게 하느냐에 따라 세상은 지옥이 될 수도 천국이 될 수도 있다"고 했다.

이 대통령은 이날 또 정성호 법무부 장관이 X 활동을 시작했음을 알리면서 "대대적인 팔로잉으로 정성호랑이님이 X 세계에 오심을 환영해 달라"고도 했다.

정 장관은 전날 X 계정을 통해 "국민 여러분과 더 많은 소통을 위해 X를 시작한다. 많은 관심 부탁드린다"고 했다.

한편 이날 중앙선거관리위원회에 따르면 오전 9시 기준 투표율은 7.4%로 집계됐다. 이는 4년 전 지선 대비 1.4%포인트(P) 높은 수치다.