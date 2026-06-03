부패 신고로 20억 보상…李대통령 "불법으로 돈 버는 것 불가능"

(서울=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 허경 기자

이재명 대통령이 "앞으로 대한민국에서는 불법을 저지르고 타인에게 피해를 입히며 돈을 버는 것이 불가능하게 만들 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 3일 자신의 SNS(소셜미디어) X(엑스)에 "개인이든 기업이든 정부든, 부정부패를 신고하면 그 회수가액의 20~30%를 포상금으로 지급한다"며 이같이 적었다.

이 대통령은 국민권익위원회가 도시 재개발 사업 중 국공유지를 조합에 위법하게 무상 양도하려던 초대형 부패 사건을 신고한 국민에게 역대 최고 금액인 20억원의 보상금을 지급했다는 내용을 SNS에 함께 공유했다.

이 대통령은 "예를 들어 비싸게 팔기 위한 기업담합을 신고하면 수백, 수 천억원을 포상금으로 지급한다"며 "밀가루 등 담합 과징금이 약 7000억원이니 관련 회사 임직원(실제 담합에 관여한 경우 포함)이 신고했다면 최대 2000억원 가량을 포상금으로 지급할 수도 있었다는 말"이라고 했다.

이어 "공정하고 투명한 룰에 의해 성실하고 능력있는 사람들이 기회를 가질 수 있게 만드는 것은 기본"이라고 했다.

이 대통령은 또 "부동산 투기국에서 프리미엄 금융국가로 변해가는 것처럼 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체불가 핵심국가로 가야한다"며 "얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다"고 했다.

이 대통령은 또 "단 투표를 포기하지 않고 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면"이라고 덧붙여 이날 지방선거 본투표 독려도 빼놓지 않았다.