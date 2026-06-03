지방선거 정오 투표율 19%…대구 23.7%·광주 13.1%

[서울=뉴시스] 최진석 기자 = 제9회 전국동시지방선거 선거일인 3일 서울 강남구보건소에 차려진 삼성2동 제2투표소에서 유권자들이 투표를 위해 줄지어 대기하고 있다. 2026.06.03. /사진=최진석

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 전국 투표율이 3일 정오 기준 19%로 집계됐다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 정오까지 전국 유권자 4464만9908명 중 849만711명이 투표했다.

4년 전 제8회 지방선거 같은 시간 투표율(15%)보다 4%P(포인트) 높다. 지난해 21대 대통령선거 같은 시간 투표율은 20.3%, 2024년 22대 국회의원선거는 18.5%였다.

지역별로는 대구의 투표율이 23.7%로 가장 높았다. 경상북도가 21.7%로 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 광주(13.1%)였다.

이외에는 △강원 21.6% △경남 21.2% △울산 20.6% △충남 20.2% △부산 20% △대전 19.8% △충북 19.7% △서울 18.6% △제주 18.4% △경기 18.4% △인천 18.2% △세종 16.8% △전남 14.9% △전북 14.8% 순이었다.

이번 지방선거로 투표소 1만4288곳에서 광역단체장 16명, 교육감 16명, 시·군·구 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원3035명 등 총 4277명을 선출한다. 민선 9기 당선인들의 임기는 오는 7월 1일부터 2030년 6월 30일까지다. 경기 평택을, 부산 북갑 등 14개 선거구에서 국회의원 재·보궐선거도 함께 치러진다.

사전투표는 지난달 29~30일 이틀간 진행됐다. 지방선거 기준 사전투표 투표율은 23.51%로 사상 최고치를 기록했다. 오후 1시부터 투표율에 반영된다.

유권자는 이날 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있다. 주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 된다. 모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션을 실행하면 된다.