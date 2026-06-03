李 "'부동산 투기공화국' 반드시 탈출해야…투표 참가, 자랑할 韓 만든다"

[서울=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.06.02. [email protected] /사진=고범준

이재명 대통령이 지방선거 본투표일인 3일 부동산시장 안정화 의지를 거듭 강조하면서 "투표 참가, 유능하고 충직한 머슴 선택이 진정한 세계에 자랑할 민주공화국 대한민국을 만든다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 소셜미디어(SNS)에 부동산 시장조사업체 '글로벌 프로퍼티 가이드'(Global Property Guide)의 '최근 1년간 아시아 국가들의 명목 주택가격 변동률'(1-Year House Price Change in Asia-Nominal, Latest Data) 자료를 게재하며 이같이 적었다.

이 대통령은 "대한민국은 이미 집값, 부동산값이 비싸도 너무 비싸다"며 "국민 보유 자산 중 부동산 비중이 많이 낮아졌다고 하나 여전히 너무 높다"고 썼다.

그러면서 "(부동산 문제는) 대한민국 주식시장이 여전히 저평가되는 원인 중 하나"라며 "대한민국은 반드시 부동산 투기 공화국 탈출, 창업 국가로 대전환, 대체불가 핵심국가로 발전을 이뤄내야 한다"고 했다.

이날 이 대통령이 인용한 자료에 따르면 최근 1년간 아시아 주요국 주택가격 상승률은 △베트남 24.3% △홍콩 9.8% △일본 도쿄 8.2% △인도 3.6% △싱가포르 3.4% △한국 1.8% △말레이시아 1.7% △필리핀 1.6% △태국 1.2% △인도네시아 0.6% 등으로 조사됐다.