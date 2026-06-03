李 "'부동산 투기공화국' 반드시 탈출해야…투표 참가, 자랑할 韓 만든다"

[the300] 지방선거 본투표 당일 SNS에 "투표 참여" 폭풍 메시지
이재명 대통령이 지방선거 본투표일인 3일 부동산시장 안정화 의지를 거듭 강조하면서 "투표 참가, 유능하고 충직한 머슴 선택이 진정한 세계에 자랑할 민주공화국 대한민국을 만든다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어(SNS)에 부동산 시장조사업체 '글로벌 프로퍼티 가이드'(Global Property Guide)의 '최근 1년간 아시아 국가들의 명목 주택가격 변동률'(1-Year House Price Change in Asia-Nominal, Latest Data) 자료를 게재하며 이같이 적었다.
이 대통령은 "대한민국은 이미 집값, 부동산값이 비싸도 너무 비싸다"며 "국민 보유 자산 중 부동산 비중이 많이 낮아졌다고 하나 여전히 너무 높다"고 썼다.
그러면서 "(부동산 문제는) 대한민국 주식시장이 여전히 저평가되는 원인 중 하나"라며 "대한민국은 반드시 부동산 투기 공화국 탈출, 창업 국가로 대전환, 대체불가 핵심국가로 발전을 이뤄내야 한다"고 했다.
이날 이 대통령이 인용한 자료에 따르면 최근 1년간 아시아 주요국 주택가격 상승률은 △베트남 24.3% △홍콩 9.8% △일본 도쿄 8.2% △인도 3.6% △싱가포르 3.4% △한국 1.8% △말레이시아 1.7% △필리핀 1.6% △태국 1.2% △인도네시아 0.6% 등으로 조사됐다.