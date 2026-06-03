경기도지사 추미애가 양향자 크게 앞서...첫 여성 경기도지사 되나

(성남=뉴스1) 유승관 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 성남 모란시장에서 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 성남시장 후보 지지를 호소하고 있다. 2026.5.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(성남=뉴스1) 유승관 기자

6·3지방선거 경기도지사 선거에서 추미애 더불어민주당 후보가 국민의힘 양향자 후보를 큰 격차로 앞서는 것으로 조사됐다.

3일 지상파 3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사 결과에 따르면 추 후보는 60.4%의 예상 득표율을 기록해 34.1%를 얻은 양 후보를 26.3%p 차로 앞섰다. JTBC 예측조사에서도 추 후보는 56.4%, 양 후보는 37.2%를 기록해 추 후보가 19.2%p 앞서는 것으로 나타났다

이번 선거 결과가 최종 확정될 경우, 추 후보는 헌정사상 첫 여성 경기도지사라는 타이틀을 거머쥐게 된다. 향후 여권 내에서도 존재감을 보일 것으로 예쌍된다.

추 후보는 선거과정에서 '강한 경기, 유능한 지방정부'를 최전선에 내걸고, GTX 중심의 광역교통망 확충 및 경기북부 평화경제특구 추진 등 굵직한 민생 공약을 제시했다.

이날 투표가 종료된 직후 전국 개표소에서 일제히 개표가 시작됐다. 당선인의 윤곽은 이르면 이날 자정 전후로 드러날 것으로 예상된다.

한편 방송 3사 조사는 한국리서치·입소스·코리아리서치인터내셔널이 진행했다. 오전 6시~오후 6시 전국 615개 투표소에서 전국 16개 시도 투표자 10만 8727명을 대상으로 했다. 매 5번째 투표자 간격으로 진행했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±1.7~4.1%p다.