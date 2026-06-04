서울 내준 鄭, 부산·울산 뺏긴 張…'책임론'에 리더십 흔들

(전주·대구=뉴스1) 유경석 기자,유승관 기자 = 정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)와 장동혁 국민의힘 대표가 25일 각각 전북 전주시 전북대학교 구정문 앞과 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 열린 대구·경북 공동 비전선포식에서 인사말을 하고 있다. 2026.5.25/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(전주·대구=뉴스1) 유경석 기자,유승관 기자

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 동시에 '책임론'에 직면했다. 최대 격전지 서울을 뺏긴 정 대표와 텃밭인 부산·울산을 민주당에 내준 장 대표 모두 6.3 선거 결과에 따른 리더십 논란이 당권 연임 도전 과정의 족쇄가 될 전망이다.

4일 6.3 전국동시지방선거 및 재보궐선거 개표가 마무리된 가운데 민주당은 16개 광역단체장 중 12곳을 가져왔다. 그러나 최대 격전지인 서울에서 충격의 역전패를 떠안았다. 반면 국민의힘은 서울을 비롯해 텃밭인 대구와 경북, 경남 등 4곳을 지켜냈다. 그럼에도 보수 강세 지역인 울산과 부산을 민주당에 내줬다.

정원오 민주당 후보를 상대로 한 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 대역전극은 이번 6.3 지방선거에서 가장 극적인 장면으로 기록될 전망이다. 민주당은 전국적으로 우세를 점하고도 가장 중요한 서울에 민주당 깃발을 꽂지 못했다. 오는 8월 전당대회에서 당 대표 연임에 도전할 가능성 정 대표에게는 뼈아픈 타격이다.

'미니 총선'으로 불린 재보선 결과도 민주당 지도부에 뼈아프다. 전략공천 지역인 경기 평택을(김용남 후보)과 부산 북구갑(하정우 후보)에서 유의동 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보에게 당선증을 넘겨줬다. 당 지도부 책임론이 불거질 수밖에 없다.

당내에선 책임 공방이 이미 시작됐다. 인천 연수갑에서 당선돼 생환한 송영길 전 민주당 대표는 이날 MBC라디오에 출연해 서울 등 주요지역 패배와 관련해 "(정청래 대표가) 모든 정치적 책임을 져야 한다"고 직격했다. 송 전 대표는 "지도부가 이재명 정부 지지율을 활용하지 못했다"고 했다. 송 전 대표는 평택을 재선거에 대해서도 "질 수 없는 선거에서 져버렸다"며 강도 높게 비판했다. 선거 지형과 무관하게 전적으로 당 지도부의 전략 실패라는 것이다. 8월 전대 출마 가능성이 거론되는 친명계(친 이재명계)로 분류된다.

윤준병 민주당 의원도 이날 SNS(소셜미디어)에 "서울시장 선거에서 석패했는데 이번 지선을 민주당이 이겼다고 할 수 있느냐"며 "외양만 화려할 뿐"이라고 했다. 김영진 민주당 의원도 "일방적 책임론이나 일방적 찬사보다는 냉정한 평가를 통해 당대표의 역할과 활동에 대한 부분을 살펴봐야 한다"며 정 대표의 리더십을 문제 삼았다.

장 대표도 국민의힘 당내에서 책임론에 직면했다. 당초 이번 지선에서 완패 전망이 압도적이었으나 텃밭인 경북과 대구를 지켜낸 데 이어 경남에서도 김경수 민주당 후보의 도전을 막아냈다. 재보선 역시 14석 중 4석을 확보했다. 서울시장 선거까지 국민의힘이 이겼지만 승부처로 분류했던 울산과 부산을 내줬다.

평택을에서 생환한 유의동 후보는 이날 SBS라디오에서 "(장 대표가) 거취를 고민할 거라 생각한다"며 "지도부가 가려고 했던 방향이 민심으로부터 얼마나 멀어져 있는지 냉정하게 측정할 필요가 있다"고 했다.

당내에서는 특히 오세훈 후보와 유 당선인 등 장 대표와 거리를 둔 인사들이 대거 당선됐다는 데 더 큰 의미부여를 하는 모습이다. 무소속으로 부산 북구갑에서 당선돼 원내 입성하는 한동훈 후보의 존재감도 장 대표로서는 부담이다. 한 후보의 복당 시도가 이어지고 친한계 중심의 세력 확장이 가시화되면 장 대표의 리더십이 흔들리고 최악의 경우 당이 쪼개질 수 있다는 우려가 벌써 제기된다.