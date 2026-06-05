김현정 "서울시장 선거 패배, 부동산 때문…전당대회 전까지 합당 쉽지 않아"

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 김현정 더불어민주당 원내대변인이 27일 서울 여의도 국회에서 현안 브리핑을 하고 있다. 2026.1.27/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

김현정 더불어민주당 전 원내대변인이 서울시장 선거 패배 요인에 대해 "강남 3구 등에서는 상당히 많은 몇만 표 차이로 지는 현상이 벌어졌다"며 "아무래도 부동산 관련 이슈에 민감한 계층이 아니었나 싶고 정부·여당의 대안이 필요해 보인다"고 밝혔다.

김 전 원내대변인은 5일 KBS 라디오 '전격시사' 인터뷰에서 "이번에는 20대 여성층에서 이겼지만 30대 여성층에서 또 큰 차이로 졌다"며 "그 의미가 무엇인지에 대해 따져봐야 한다"며 이같이 말했다.

이어 "어떻게 보면 30대 여성층이 부동산 이슈에 민감한 계층이라는 뜻이기도 하고 정원오 후보의 인지도가 다소 낮았던 점도 있다"며 "정 후보의 공약들이 제대로 전달됐는지 선거 전략에 문제는 없었는지 등도 살펴봐야 한다"고 했다.

인천 연수갑 보궐선거에서 당선된 송영길 전 대표가 제기한 책임론에 대해선 "절차를 통해 해결하는 게 맞다고 본다. 사견으로 이야기하기 시작하면 논쟁화·정쟁화될 수밖에 없다"며 "이번 선거 결과에 대한 평가는 전당대회에서 당원들을 중심으로 종합적으로 이뤄질 것"이라고 했다.

조국혁신당과의 합당 논의에 대해선 "이번 선거가 끝나고 바로 전당대회가 있기 때문에 그전까지 합당 논의가 이뤄지는 것은 현실적으로 쉽지 않아 보인다"며 "조국 후보께서 본인이 당선되면 합당을 주도하겠다고 반복해서 말씀하셨는데 오히려 합당 논의를 하는 데 장애 요인으로 작용하지 않을까 싶다"고 했다.