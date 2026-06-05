BS한양, '고덕국제신도시 수자인하우스디' 이달 분양

고덕국제신도시 수자인하우스디 투시도/사진제공=BS한양

고덕국제신도시에 위치한 '수자인하우스디' 아파트가 이달 분양에 나선다.

㈜BS한양과 대보건설㈜는 경기도 평택시 고덕국제화 계획지구(고덕국제신도시) P2 패키지 사업으로 조성되는 '고덕국제신도시 수자인하우스디'를 6월 분양한다고 5일 밝혔다.

고덕국제신도시 수자인하우스디는 고덕국제신도시 A-67BL(블럭)에 들어서는 공동주택이다. 단지는 지하 2층~지상 최고 23층, 4개동, 총 403가구 규모로, 타입별로는 △84㎡A 107가구 △84㎡B 90가구 △84㎡C 59가구 △101㎡ 147가구로 구성된다.

단지는 고덕국제신도시 내 국제교류단지 권역에 위치한다. 국제교류단지는 국제학교와 글로벌 교육·교류 기능, 복합용도개발 등이 계획된 권역이다. 단지 인근에는 초등학교 예정 부지도 마련돼 있다.

생활 인프라도 단계적으로 확충되고 있다. 고덕국제신도시에는 평택시청 이전, 중앙도서관, 박물관 등 공공·문화 시설이 계획돼 있으며, BRT(간선급행버스체계) 노선(예정)이 단지와 인접한 점도 특징이다. 상업시설과 근린생활시설도 권역별 개발에 맞춰 순차적으로 조성될 예정이다.

고덕국제신도시 수자인하우스디는 분양가상한제가 적용된다. 고덕국제신도시는 비규제지역으로 주택 보유 여부와 관계없이 1순위 청약이 가능하고 세대주뿐 아니라 세대원도 청약할 수 있다. 평택시 거주자는 물론 전국에 거주하는 만 19세 이상 성인이라면 누구나 청약이 가능하다. 또 계약금 5%(1차 1000만원)에 거주 의무기간은 없다.