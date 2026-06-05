李 대통령, EU순방·G7 정상회의차 9일 출국…"유럽 외교 본격 가동"

[서울=뉴시스] 고범준 기자 = 위성락 국가안보실장이 5일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령의 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.06.05. [email protected] /사진=

이재명 대통령이 오는 9일부터 8박10일 일정으로 △벨기에 △유럽연합(EU) △이탈리아 △프랑스를 잇따라 방문해 경제, 문화, 평화 협력 방안 등에 대해 논의한다. 일정 후반부엔 프랑스에서 열리는 G7(주요 7개국) 정상회의에 참석한다. 2년 연속 G7 정상회의에 초청받으면서 글로벌 책임 강국으로서 위상이 더 높아지는 계기가 될거라는 평가가 나온다.

이 대통령, 8년 만에 EU 양자방문…우리 기업 수출길 넓힌다

위성락 청와대 국가안보실장은 5일 청와대에서 브리핑을 통해 "이 대통령이 9일부터 18일까지 벨기에, EU, 이탈리아, 교황청을 방문하고 프랑스의 에비앙에서 개최되는 G7 정상회의에 참석한다"며 "우리 대(對)유럽 외교가 본격 가동된다는 의미"라고 했다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 지난 4월 방한 당시 이 대통령을 G7 정상회의에 초청했었다.

이 대통령 취임 후 유럽 방문은 이번이 처음이며, 우리 대통령이 EU를 양자방문 하는 것은 8년만이다.

순방일정은 9일 벨기에 만찬 간담회와 함께 시작된다. 10일 오전에는 드 웨브흐 벨기에 총리와 정상회담한다. 같은 날 오후엔 필립 벨기에 국왕과 면담한다. 한국과 벨기에는 올해 수교 125주년을 맞았다.

위 실장은 "벨기에 방문을 통해 정상 간 신뢰와 유대감을 구축하고 양국 협력 강화 방향을 모색할 것"이라며 "양국 간 중소기업 협력 확대를 위한 발판 마련과 우리 기업의 안정적 대유럽 진출로 확보가 목표"라고 했다. 이어 "유럽 내 한국학 발전 및 미래 세대 간 교류 증진을 위한 노력도 이어질 전망"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 10일 오후에는 EU와 정상회담하고 협정에 서명할 예정이다. 이 대통령은 지난해 캐나다 G7 정상회의에서 EU 측과 정상회담했었다. 1년 만에 다시 코스타 EU 정상회의 상임의장 및 폰 데어 라이엔 집행위원장과 정상회담한다.

EU 방문 기대 성과에 대해 위 실장은 "우리의 대유럽 외교의 본격 가동"이라며 4억5000만명의 인구, 27개 회원국, 18조유로 GDP(국내총생산)의 EU는 세계 최대 무역 블록이자 우리나라 제 3위 교역국이다. 규범기반의 다자주의 국제질서, 민주주의와 시장경제 등 우리와 가치를 공유하는 EU는 우리가 G7+ 외교강국으로 도약하는 데 있어 필수적인 협력 상대"라고 했다.

이어 "전세계적으로 보호무역주의가 확산되는 가운데 양측은 한-EU FTA(자유무역협정)을 토대로 연 1300억달러 규모 견실한 교역 관계를 유지하고 있다"며 "EU 27개국 회원국의 무역 정책은 개별 회원국이 아닌 EU가 정하는 만큼, 이번 정상회담을 통해 우리 기업의 수출길을 넓히고 유럽에 진출한 우리 기업들이 활동하기 원활한 환경을 조성해 나갈 것"이라고 했다.

그러면서 "EU와 2024년 채택한 '안보방위 파트너십'을 토대로 앞으로 EU 측의 긴밀한 정보 공유를 받는 동시에 마약, 테러 등 초국가범죄 대응을 위한 협력을 강화할 것"이라며 "한반도, 중동 등 주요 지역 정세에 대해 긴밀 논의하고 에너지, 공급망 안정, 핵식광물 공조 방안을 강구해 나갈 것"이라고 밝혔다.

멜로니 이탈리아 총리와 5개월 만에 회담…한-伊 비즈니스라운드테이블도 참석

[서울=뉴시스] 이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 청와대에서 열린 한-이탈리아 공식오찬에서 이 대통령이 멜로니 총리께 선물한 삼성 갤럭시 Z플립7 핑크로 셀카를 찍고 있다. (사진=청와대 제공) 2026.01.19. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=

이 대통령은 11일에는 이탈리아 방문 일정을 시작한다. 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 주관하는 공식 환영식에 참석한 후 마타렐라 대통령과 정상회담 할 예정이다. 이후 이탈리아 상-하원의장 면담, 대통령 주관 국빈만찬 등 일정이 이어진다.

12일에는 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 정상회담 후 MOU(양해각서) 교환식을 진행한다. 멜로니 총리는 지난 1월 방한했었다. 이 대통령은 또 같은날 한-이탈리아 비즈니스라운드테이블에도 참석한다.

위 실장은 "G7과 EU 핵심국가인 이탈리아와 전략적인 관계 강화가 기대된다"며 "지난 1월 멜로니 총리가 제안한 '2026년-2030년 한-이탈리아 전략적 행종계획'을 이번 방문 계기에 채택할 것"이라고 말했다.

또 "양국 첨단산업 및 과학 분야의 실질적 협력 강화도 기대된다"며 "한-이탈리아 비즈니스라운드테이블은 반도체, 항공우주, 에너지, 바이오 등 분야 기업 교류의 장이 될 것"이라고 했다.

이 대통령은 14일에는 바오로 대성당에서 열리는 '평화와 연대를 위한 특별미사'에 참석하는 것으로 교황청 방문 일정을 시작한다. 또 15일에는 레오 14세 교황, 파롤린 교황청 국무원장과 각각 면담을 갖고 한반도 평화에 대한 교황청의 지속적인 지지와 관심을 확인한다.

G7 정상회의 2년 연속 초청…글로벌 경제 불균형 완화 등 논의

(서울=뉴스1) 박지혜 기자 = 이재명 대통령이 17일(현지시각) 캐나다 앨버타주 캐내내스키스 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 G7 및 초청국 정상들과 기념촬영을 하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 시계방향으로 스콧 베선트 미국 재무장관, 아자이 방가 세계은행 총재, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 키어 스타머 영국 총리, 이재명 대통령, 시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리, 이시바 시게루 일본 총리, 안토니우 구테흐스 UN 사무총장, 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 마크 카니 캐나다 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리. (대통령실 제공. 재판매 및 DB 금지) 2025.6.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박지혜 기자

이 대통령은 이번 유럽 순방의 마지막 일정으로 16일 프랑스 에비앙을 찾는다. G7 정상회의 참석을 위해서다. 한국을 포함한 G7 초청국이 참여하는 세션은 16일 확대회의 1세션, 17일 오전 확대회의 2세션, 업무오찬 등이다.

위 실장은 "세션별 주제와 발언 순서 등은 아직 협의가 진행 중"이라면서도 "개발협력 등 국제 파트너십, 글로벌 경제 불균형 완화, AI(인공지능) 및 디지털 문제 등에 대한 정상들 간 논의가 있을 것으로 보인다"고 했다.

이어 "우리나라는 2년 연속 G7 정상회의에 참석하면서 G7 플러스 글로벌 책임 강국으로서의 위상을 공고화할 수 있을 것으로 기대된다"며 "지난해에 이어 2년 연속 G7 정상회의에 초청돼 참석하게 된 것은 우리 정부에 대한 G7의 높은 신뢰와 기대를 보여준다"고 했다.

이어 "글로벌 불균형, 핵심광물, 디지털, 마약 등 국제사회의 취약성 해결을 위한 G7의 노력에 동참하고, 2028년 G20 의장국으로서 관련 의제 협력을 지속 주도하며 글로벌 경제·사회 뿐 아니라 우리 국익에도 도움이 되는 구체 성과를 창출해 나갈 예정"이라며 "국익 중심 실용외교 모멘텀도 확보할 것"이라고 했다.