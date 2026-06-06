李대통령 부부, 강동구 재래시장 '깜짝방문'…시민들 "일 잘해줘 감사"

[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 부산 영도구 남항시장을 방문해 시민들과 인사하고 있다. (사진=청와대 제공) 2026.05.27. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 서울 강동구 길동복조리시장을 깜짝 방문해 상인 및 시민들과 만나 민생 현장의 목소리를 청취했다.

안귀령 청와대 부대변인은 6일 서면브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령 부부가 시장 입구에 들어서자 시민들은 "반갑다" "일 잘해줘 감사하다" "건강 잘 챙기시라"며 이 대통령 부부를 반갑게 맞이했다. 이 대통령 부부는 주민들과 일일이 인사를 나누고 사진 촬영 요청에도 적극 응했다.

이 대통령은 상인들에게 "오늘 장사 어떠신가" "많이 파셨나"라며 최근 경기 상황과 시장 분위기를 살폈다. 이 대통령은 고개를 끄덕이며 상인들의 현장 목소리를 경청했다.

이 대통령 부부는 이날 시장에서 고추와 강냉이, 튀각, 도라지무침, 볶음땅콩, 밤, 수박 애플망고, 복숭아, 옥수수, 식혜 등을 구입했다. 김 여사는 한 방앗간 앞에 서서 "요즘 방앗간을 보기 쉽지 않은데 반갑다"며 콩가루를 구입했다.

한 생선가게에선 다문화가정이라고 소개한 상인 가족들이 "사진을 찍고 싶다"고 요청했고 이 대통령 부부는 흔쾌히 응했다. 이어 출산을 2주 앞두고 있다는 한 시민과도 사진을 찍었고 김 여사는 "순산하시길 바란다" "파이팅"이라고 응원의 말을 전했다.

자신을 군 부상자의 어머니라고 소개한 한 시민은 "오늘 현충일 추념사를 잘 들었다" "부상 장병에 대한 지원 체계를 확실히 개선하겠다고 말씀해주셔서 감사하다"고 말했다. 반려견을 안고 이 대통령과 사진을 찍은 한 시민은 "반려동물 정책도 세심하게 챙겨달라"고 했고 이 대통령은 잘 살펴보겠다고 답했다.

이어 이 대통령 부부는 이석헌 상인회장 등 상인회 관계자들 및 이해식 더불어민주당 의원과 시장 내 식당에서 냉면과 수육, 만두로 점심식사를 해결했다. 이 자리에서 이 대통령은 시장 시설 정비 상황과 주차 문제 등에 대해 묻고 의견을 청취했다. 상인회 관계자들은 전통시장 활성화와 이용객 편의 증진을 위한 의견과 현장의 애로사항을 전달했다.

안 부대변인은 "이번 일정은 현충일 추념식 참석과 중앙보훈병원 위문방문을 마친 이 대통령 부부가 민생 현장의 목소리를 직접 듣고 경기 침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 상인들을 격려하기 위한 취지로 이뤄졌다"고 했다.