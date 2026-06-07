'변화' 강훈식 아닌 '안정' 한성숙 지명에…與 '추가 차출' 부담 덜었다

(서울=뉴스1) 허경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 7일 청와대 춘추관에서 한성숙 중소벤처기업부 장관의 국무총리 지명 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.6.7/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 허경 기자

김민석 국무총리 후임으로 한성숙 중소벤처기업부 장관이 지명된 가운데 여당 내에서도 기대감을 드러냈다. 경제·산업·안보·외교의 경계가 허물어지는 상황에서 빅테크 기업 최고경영자(CEO) 출신이 국정 2인자 역할을 맡게 돼서다. 정부가 대대적인 변화보다 안정을 택했다는 점에서 안도감도 엿보인다.

강훈식 청와대 대통령비서실장은 7일 청와대 춘추관 브리핑을 통해 이재명 대통령이 신임 국무총리 후보자로 한 장관을 임명했다고 밝혔다. 한 후보자는 경기 의정부 출신으로 엠파스 검색사업본부장, 네이버 서비스총괄 부사장, 네이버 대표 등을 역임한 뒤 지난해 7월 새정부 초대 중소벤처기업부장관으로 임명된 바 있다.

여당에서는 이재명정부 2기 국무총리 인사에 지대한 관심을 보였다. 단순히 집권 여당이어서가 아니라 후임 총리에 누가 지명되느냐에 따라 하반기 원 구성 등 원내 전략에도 적잖은 영향이 가해지기 때문이다. 윤석열 전 대통령 탄핵으로 치러진 대선에서 승리한 이 대통령은 선거 직후 곧바로 임기를 시작했다.

이로 인해 주요 장관 및 청와대 참모에 민주당 현역 의원들을 대거 기용했다. 즉각적인 업무 수행을 위한 불가피한 선택이었다. 이번 6월 국회의원 재·보궐 선거가 미니총선급으로 치러진 것도 이런 영향이 컸다. 당초 정치권에서는 김 총리 후임 후보로 정성호 법무부 장관과 이날 지명 소식을 전한 강 실장이 유력하게 거론됐던 것이 사실이다.

국회의원 신분인 정 장관이 후임 총리로 기용됐을 경우 후임 장관 후보군에 현역 의원들이 이름을 올릴 가능성이 높았다. 3선 이상의 법조인 출신들이 이름 올렸을 가능성이 높은데 통상 국회 관례상 3선은 국회 상임위원회 위원장을 맡는다. 이번 한 장관의 지명으로 중고벤처기업부 장관 후임자로 현역 의원들이 물망에 오를 가능성이 큰데 법무부 장관직보다는 기업인 출신의 전문가들이 맡을 가능성이 큰 분야여서 원구성 협상을 앞둔 여당의 차출 부담도 줄어들게 되는 것이다.

여당이 정 장관보다 더 크게 우려했던 것이 강 실장의 총리 지명설이었다. 대통령 비서실장은 현역 의원 신분을 유지한채 직무를 수행할 수 없다. 강 실장 역시 의원직을 내려놓고 현재 업무를 맡고 있다. 만약 강 실장이 총리로 지명되고 후임으로 현역 의원이 또다시 호명됐을 경우 민주당 입장에서는 재·보궐선거를 치른 직후고 제22대 국회 하반기 원구성 협상을 앞둔 상태여서 추가 결원 가능성에 대한 부담감과 원 구성 협상에 대한 불확실성이 혼재하던 상황이었다.

한 친명계 민주당 의원은 머니투데이 더300(the300)과의 통화에서 "무엇보다 강 실장이 아닌 한 후보자가 지명됐다는 점에서 청와대도 큰 틀에서의 개각이나 청와대 인사를 펼치지 않겠다는 뜻을 내비친 것"이라며 "(한 후보자 지명에 따른) 일부 장관직 및 선거 출마를 위해 공석이 된 청와대 일부 참모진에 대한 인사만 소폭으로 단행된 뒤 보다 굵직한 인사는 하반기에나 이뤄질 전망"이라고 전했다.

이광재 민주당 의원은 "기술이 곧 산업이고 산업이 곧 외교·통상·안보인 시대고 또한 이 모든 것이 경제로 묶이는 시대다. 차기 총리는 이런 유기적인 흐름들을 인지하고 산업·기술 정책을 견인할 수 있어야 한다"고 강조했다. 박지원 민주당 의원은 "(총리 지명에 따른) 후속 인사가 어떻게 나더라도 이 대통령 집권 2년차와 이재명정부 성공을 뒷받침할 수 있어야 한다"고 전했다.