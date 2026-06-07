李대통령, 한성숙 국무총리 후보 지명…"AI 대전환·모두의성장 이끌 적임자"

(서울=뉴스1) 김성진 기자 = 한성숙 중소벤처기업부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의·국가창업시대 전략회의 및 부동산관계장관회의에서 발언하고 있다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김성진 기자

이재명 대통령이 집권 2년차 국무총리 후보로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다. 한 후보는 장관으로서 보여준 혁신 역량을 기반으로 이 대통령의 주요 국정 과제인 AI(인공지능) 대전환을 이끌 적임자로 꼽힌다.

강훈식 대통령비서실장은 7일 청와대 춘추관에서 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

강 실장은 한 후보에 대해 "IT(정보·통신) 기업 대표와 중소벤처기업부 장관이라는 경험을 바탕으로 시대적 과제인 AI(인공지능) 대전환을 차질 없이 완수하고 국민 일부가 아닌 대한민국 모두의 성장을 이끌 적임자로 기대된다"고 말했다.

이어 "한 후보는 평범한 직장인으로 출발해 굴지의 디지털 기업 수장에 오른 입지전적인 리더"라며 "민간의 실용성과 혁신성을 겸비하고 있다. 우리 사회의 AI 대전환 필요성에 누구보다도 잘 알고 있다"고 했다.

그러면서 한 후보의 장관 역할 수행과 관련해 "속도와 성과, 현장을 강조하며 중소·벤처기업와 소상공인 등 모두의 성장을 위해 노력해 왔다"며 "그 결과 중소기업 수출 역대 최대치 달성 및 창업 생태계 활성화 등 실질적 성과를 창출했다"고 평가했다.

강 실장은 "이러한 한 후보의 혁신성과 중기부 장관으로서의 경험, 국무총리라는 기회가 더해진다면 반도체 호황과 수출 증가가 견인한 한국 경제의 성장을 중소기업, 소상공인, 골목상권 등 국민 모두의 성장으로 전환시킬 수 있을 것"이라고 밝혔다.

강 실장은 또 임기를 마치는 김민석 국무총리에 대해 "이재명 정부의 첫 번째 총리로 내란을 극복하고 대한민국 회복을 진두지휘한 김 총리의 노고에 깊이 감사드린다"며 "지난 1년 이재명 정부의 성과는 사실상 김 총리의 성과라 해도 틀리지 않다"고 말했다.

한 후보는 1967년생으로 의정부여고와 숙명여대 영어영문학과를 졸업한 뒤 PC라인 등 IT 전문지 기자로 사회 생활을 시작했다. 이후 나눔기술 홍보팀장을 거쳐 1997년 인터넷기업 엠파스 창립 멤버로 합류했고 검색사업본부장을 맡아 국내 최초로 '열린 검색' 서비스를 선보이기도 했다.

2007년 네이버에 합류해 네이버 서비스1본부장, 네이버 서비스총괄 이사 등을 지내며 네이버가 국내 1위 인터넷 회사로 성장하는 과정에서 주도적인 역할을 했다. 그 공로로 입사 10년 만인 2017년 여성 최초로 네이버 대표이사 자리에 올랐다.

한 후보는 2020년 연임에 성공한 후 부임 5년 만인 2022년 대표이사직을 내려놓았다. 이어 한 후보는 유럽 시장 전체를 총괄하는 유럽사업개발대표로 경영 활동을 이어가다 올해 들어서는 고문으로 위촉됐다. 한 후보는 미국 포천지가 선정한 '세계에서 가장 영향력 있는 여성 리더 50인'에 2017년부터 2020년까지 4년 연속으로 선정된 바 있다.