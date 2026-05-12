"출연 거부했는데 도촬, 저질 방송"…'생활의 달인' 폭로글 파문

'생활의 달인' 제작진이 서울 동대문구 소재 베이커리 측이 촬영을 거부했음에도 외관 등을 무단 촬영해 논란이 되고 있다. /사진=SBS 방송화면 캡처

SBS 시사·교양 '생활의 달인'이 무단 촬영 의혹에 휩싸였다.

지난 11일 방송된 '생활의 달인'의 '빵의 전쟁-대한민국 최고의 크루아상' 편에선 전국 각지 크루아상 달인이 소개된 가운데 제작진이 서울 동대문구 한 베이커리 섭외에 끝내 실패하는 모습이 담겼다.

다른 가게들과 달리 해당 베이커리는 사장 인터뷰 대신 가게 외부 전경과 몰래 촬영한 듯한 구도로 제작진이 빵을 구매하는 장면이 전파를 탔다.

이후 방송을 접한 해당 베이커리 사장 A씨는 SNS(소셜미디어)를 통해 "'생활의 달인' 미쳤나 보다. '여기 찍기만 해보라'라며 욕하고 돌려보냈는데 대체 언제 찍은 건지. 진짜 저질 프로그램인 건 분명하다"며 분노를 드러냈다.

'생활의 달인' 제작진이 서울 동대문구 소재 베이커리 측이 촬영을 거부했음에도 외관 등을 무단 촬영해 논란이 되고 있다. /사진=SBS 방송화면 캡처

그는 "얼마 전 이른 아침에 바쁘게 일하는 중 ('생활의 달인' 측이) 매너 없이 문 두들기고 집중하는 정신을 흔들고 몰래 허락 없이 핸드폰으로 촬영하길래 '경찰 부른다'고 소리 질렀는데 정말 최악인 방송"이라고 했다.

이어 "뻔뻔하게 미안한 기색도 없더니 허락 없이 마음대로 방송을 내보내다니. 게다가 이걸 다른 사람들 메시지로 알다니. 진심 화가 난다"고 덧붙였다.

A씨는 추가 글을 올려 "('생활의 달인') 방송은 사전 허락이나 그 어떤 동의도 얘기 나눈 적 없다"며 "(제작진이) 이른 아침 찾아왔길래 찍지 말라고 했고, 안 가고 몰래 휴대전화로 찍길래 경찰까지 부른다고 말했다"고 밝혔다.

그는 "지금도 버겁게 운영 중이고 조용하게 한 분씩 응대하고 싶은 자영업자에게 기만이고 방송 횡포로밖에 안 느껴진다"면서 "(방송) 후폭풍은 남의 일이고, 이런 일이 생겨도 바빠서 뭘 할 수 없다는 게 화가 난다"고 토로했다.

이와 관련해 '생활의 달인' 측은 아직 입장을 내놓지 않고 있다.