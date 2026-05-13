학생 불안 막는다…경찰, 통학시간 순찰 강화 '10주 특별치안' 진행

13일 경찰청은 학생들의 통학 시간대에 순찰 및 경찰관 배치를 강화하는 학생 맞춤형 특별 치안 활동을 10주간 진행한다고 밝혔다./사진=뉴시스.

경찰이 학생들의 통학 시간대에 순찰과 경찰관 현장 배치를 강화하는 등 10주간 학생 맞춤형 특별 치안 활동을 추진한다.

경찰청은 학생 대상 강력범죄에 대응해 학생들이 불안감 없이 일상을 이어갈 수 있도록 이날부터 오는 7월22일까지 10주간 '학생 맞춤형 특별 치안활동'을 전개한다고 13일 밝혔다.

치안 활동은 크게 3가지로 구분된다. 첫 번째는 학교 주변과 통학로·학원가 등 학생들이 자주 오가는 곳을 중심으로 거점 배치를 강화하는 학생 생활권역 집중 관리다.

학교전담경찰관(SPO)과 범죄예방진단팀(CPO)은 거점에 대해 안전 진단하고 취약 지점엔 범죄예방 시설도 보강한다. 순찰 신문고 등을 통해 학생 의견도 수렴해 경찰 활동에 반영할 예정이다.

아울러 경찰은 각 경찰서 별 경력을 최대한 동원해 학생 통학 시간대 학교 주변, 통학로, 학원가 주변에 가시적 경찰 활동을 전개할 방침이다. 경찰은 학생과 주민들이 직접 경찰관을 확인하고 안심할 수 있도록 순찰차 점검, 유동 순찰 등 치안 활동도 추진한다.

이상동기 범죄와 고위험군 대응도 강화한다. 공중 협박이나 공공장소 흉기 소지 등 이상동기 범죄 사건에는 관할 기능 구분 없이 총력 대응하고 고위험 정신질환자에 대해선 응급입원 등 조치를 강화한다. 또 자율방범대·학생 보호 인력 등 민간의 안전 활동 참여를 늘리고 지역단체와 신고 핫라인 구축 등 협력 체계도 강화하기로 했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 "학생들이 안심하고 통학·귀가할 수 있도록 경찰력을 집중하고, 학생 생활권역 전반의 안전망을 보강하는 데 최선을 다해 나가겠다"고 말했다.