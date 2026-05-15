"700만원 디올백, 프랑스 본사 수리라더니"…국내 수선에 고객 분노

명품 브랜드 크리스찬 디올이 고객에게 가방 수리 관련 거짓말을 했다는 주장이 나왔다. 고객은 "명품 브랜드가 고객 신뢰를 저버렸다"며 변호사를 선임했고, 디올 측은 다시 프랑스 본사로 제품을 보내 재수리하겠다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. /사진=JTBC '사건반장' 캡처

명품 브랜드 크리스챤 디올이 제품 수리 과정에서 고객에게는 프랑스 본사 수리라고 안내했지만, 실제로는 국내 수선 업체에 맡긴 사실이 드러나 거짓 안내 논란이 일고 있다.

지난 14일 방송된 JTBC '사건반장'에서는 디올 매장에 가방 수리를 맡긴 A씨의 사연이 공개됐다.

명품 브랜드 크리스찬 디올이 고객에게 가방 수리 관련 거짓말을 했다는 주장이 나왔다. 고객은 "명품 브랜드가 고객 신뢰를 저버렸다"며 변호사를 선임했고, 디올 측은 다시 프랑스 본사로 제품을 보내 재수리하겠다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. /사진=JTBC '사건반장' 캡처

A씨는 10년 전 부산 한 디올 매장에서 약 700만원을 주고 한정판 가방을 구매했다. 2024년 가방 외부에 달린 비즈 장식이 떨어지자 강남의 한 디올 매장에 수리를 맡겼고, 당시 매장 측은 "희귀 라인이라 프랑스 본사로 보내 수리를 진행해야 한다"고 안내했다.

하지만 A씨는 1년 넘도록 가방을 돌려받지 못했다. 이후 매장 측은 "일주일 뒤 제품이 들어온다"고 했다가, 이틀 만에 갑자기 수리 완료 연락을 보냈다.

명품 브랜드 크리스찬 디올이 고객에게 가방 수리 관련 거짓말을 했다는 주장이 나왔다. 고객은 "명품 브랜드가 고객 신뢰를 저버렸다"며 변호사를 선임했고, 디올 측은 다시 프랑스 본사로 제품을 보내 재수리하겠다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. /사진=JTBC '사건반장' 캡처

가방을 받은 지 약 3주 뒤, A씨 딸은 국내 수선 업체 SNS(소셜미디어)에서 해당 가방과 같은 제품 수리 영상을 발견했다. A씨가 이를 확인하자 직원은 처음엔 "파리 본사 수리가 맞다"고 했지만, 거듭된 문의 끝에 "프랑스 본사에서 비즈를 받아 국내 업체에서 수선했다"고 말을 바꿨다.

A씨는 "명품 브랜드가 고객에게 거짓말했다"며 분통을 터뜨렸다. 또 SNS 영상에는 기존 비즈를 떼어 다른 위치에 붙이는 등 임의 수리 정황도 담겼다고 주장했다. 아울러 A씨는 본사 수리 여부를 확인할 작업 지시서나 국제 배송 송장도 받지 못한 것으로 전해졌다.

이후 디올 측은 "직원이 잘못 안내했다"며 사과했고, 프랑스 본사로 보내 재수리하겠다는 입장을 밝혔다. 현재 A씨는 변호사를 선임해 민형사상 대응을 검토 중이다.