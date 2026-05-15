금융지주 3사 "SEC 정책 위험요인 기재, 미국 공시 특성상 관행"

서울 시내 한 시중은행 ATM기기 모습. /사진=뉴시스

국내 주요 금융지주 3사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 연차보고서(Form 20-F)에 '생산적금융·포용금융 확대에 따른 건전성 영향 가능성'을 위험요인으로 기재한 것을 두고 논란이 일자, 3사가 공동 입장자료를 내고 해명에 나섰다.

KB·신한·우리금융지주는 15일 저녁 '미 SEC 연차보고서의 위험 요인 기재 관련 금융지주 3사 입장' 자료를 배포하고 "Form 20-F는 국내 사업보고서와 동일한 사실관계를 기초로 하지만 미국 공시제도의 특성상 잠재적 위험요인과 불확실성까지 폭넓게 기재해야 하는 차이가 있다"고 밝혔다.

이어 "미국 증권법상 요구되는 '완전한 정보공개(Full Disclosure)' 및 소송리스크 대응 체계에 따른 공시 방식의 차이"라며 "금융감독원 전자공시 시스템에도 원문 및 국문 번역 형태로 공시돼 있어 국내 투자자도 동일 내용을 확인할 수 있다"고 했다.

3사는 이번에 논란이 된 생산적·포용금융 관련 내용이 Form 20-F 투자 위험 항목에 기재된 수십개 잠재 리스크 항목 중 일부라고 밝혔다. 해당 항목에는 중동 지역 지정학적 리스크, 가계대출 규제 변화 가능성, AI 기술 발전에 따른 산업 영향 등 다양한 불확실성이 함께 기재돼 있다는 설명이다.

3사는 "2015년 기술금융 확대 정책, 2020년 가계부채 관리 강화, 2024년 국내 정치 불확실성 확대 가능성 등 관련 사항을 과거에도 위험요인에 포함해 공시한 바 있다"며 "ADR이 상장된 다른 업권 기업도 유사한 취지의 위험요인을 공시하고, 이는 미국 공시제도 특성상 정책·규제 리스크를 폭넓게 기재하는 일반적 관행"이라고 했다.

그러면서 정부의 정책 방향에 공감한다는 입장을 분명히 했다. 3사는 "국내 금융지주는 정부의 생산적금융, 포용금융 정책 방향에 깊이 공감하고 이를 핵심 경영 방향으로 추진하고 있다"며 "회사는 정책에 자발적으로 참여 중"이라고 했다.

3사는 "각 사의 여신 제도는 내부 리스크 평가와 시스템 리스크 관리에 따라 설계·운영되고 있다"며 "향후에도 국내외 규제 요구사항과 투자자 보호 원칙을 종합적으로 고려해 적정한 공시가 이루어질 수 있도록 지속 관리해 나갈 예정"이라고 밝혔다.