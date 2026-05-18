[오늘 날씨] 낮 최고 34도…월요일도 전국 초여름 더위

월요일인 18일에는 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 이상으로 올라 덥겠다. 사진은 기사 내용과 무관한 참고 이미지로 아이들이 물놀이를 즐기는 모습. /사진=뉴스1

오늘(18일)은 전국 곳곳에서 초여름 날씨가 이어지겠다. 낮 동안 기온이 크게 오르면서 대부분 지역이 덥겠고, 일부 지역은 30도를 웃돌 것으로 예상된다.

18일 기상청 예보에 따르면, 당분간 전국 기온은 평년(최저 10~15도, 최고 21~26도)보다 높은 수준을 유지할 전망이다. 경북 남부를 중심으로는 최고 체감온도가 31도 안팎까지 올라 다소 후텁지근하겠다.

아침 최저기온은 12~20도, 낮 최고기온은 24~34도로 예보됐다.

주요 지역 아침 기온은 △서울 16도 △인천 15도 △수원 15도 △춘천 14도 △강릉 20도 △대전 16도 △세종 14도 △대구 18도 △전주 15도 △광주 15도 △부산 18도 △울산 17도 △제주 17도다.

낮 기온은 △서울 30도 △인천 28도 △수원 30도 △춘천 32도 △강릉 31도 △대전 30도 △세종 29도 △대구 34도 △전주 31도 △광주 32도 △부산 27도 △울산 32도 △제주 25도로 전망된다.

전국 하늘은 대체로 맑겠지만 밤부터는 차츰 구름이 많아지겠다.

바다 안개도 주의해야 한다. 서해상과 제주도 해상을 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠고, 일부 섬 지역은 가시거리가 200m 미만으로 짧아질 가능성이 있어 항해 및 조업 선박은 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 '좋음'에서 '보통' 수준을 나타낼 것으로 전망된다.