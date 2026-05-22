[오늘 날씨] 오전 맑다가 밤부터 흐려진다…낮 최고 27도

금요일인 22일은 전국이 가끔 구름이 많다가 밤부터 차차 흐려지겠다. /사진=뉴시스

금요일인 오늘(22일)은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으나 밤부터 다시 흐려지겠다.

기상청은 이날 아침 최저기온을 12~17도, 낮 최고기온을 17~27도로 예보했다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 14도 △인천 14도 △춘천 13도 △강릉 13도 △대전 15도 △대구 17도 △전주 16도 △광주 16도 △부산 16도 △제주 15도다.

낮 최고기온은 △서울 26도 △인천 26도 △춘천 24도 △강릉 21도 △대전 25도 △대구 23도 △전주 27도 △광주 25도 △부산 22도 △제주 22도로 예상된다.

강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동 산지에서는 이른 새벽까지, 제주에는 아침~낮 사이 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 강원 동해안·산지 5~40㎜, 경북 북부 동해안·북동 산지와 제주도 5㎜ 미만이다.

경상권 동해안과 남해안, 제주도 중심으로 바람이 순간풍속 55㎞/h 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠고, 서해상과 동해상엔 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.