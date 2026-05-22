지아이이노베이션 "GI-101A 표준치료 실패 신장암서 ORR 40%"

지아이이노베이션(11,520원 ▲1,160 +11.2%)이 미국임상종양학회(ASCO 2026)에서 구두 발표 예정인 면역항암제 'GI-101A' 단독 및 키트루다 병용요법의 임상 1/2상 초록을 통해 각 임상 1상에서 고무적인 항암 활성과 내약성을 확인했다고 22일 밝혔다.

이번 연구 결과는 오는 30일(현지시간) 비뇨기암의 글로벌 KOL(key opinion leader)인 이재련 서울아산병원 종양내과 교수가 구두 발표할 예정이다. GI-101A가 선정된 ASCO 'Developmental Therapeutics—Immunotherapy' 세션은 글로벌 제약사 사업개발(BD) 관계자들이 차세대 면역항암제 기술도입 기회를 모색하기 위해 주목하는 자리다. 특히 해당 세션에서 발표되는 총 8개 초록 가운데 임상 1상 데이터는 3건에 불과하다.

초록에 따르면 유효 용량으로 평가된 0.2~0.3 mg/kg에서 GI-101A 단독요법은 기존 면역항암제(IO) 불응 방광암 환자에서 완전관해(CR)를 유도했다. 해당 환자는 5.8개월 동안 완전관해를 유지했으며, 13.9개월의 무진행생존기간(PFS)을 기록했다. 이는 사용 가능한 표준치료제인 '파드셉'의 보고된 PFS 약 6개월에 비해 2배 이상 긴 수치다. 또 기존 면역항암제에 더 이상 반응하지 않던 악성 중피종 환자에서도 부분관해(PR)가 확인됐고, 반응은 5.6개월 이상 지속됐다.

총 48명을 등록한 GI-101A와 키트루다 병용요법에선 신장암, 요로상피암, 편평 비소세포폐암, 피부 편평세포암, 췌장암, 자궁경부암 등 다양한 암종에서 항암 활성이 확인됐다. 특히 이전 면역항암제 치료 여부와 관계없이 반응을 보였다는 점이 주목된다.

가장 많은 환자가 등록된 신장암에선 10명의 환자에게서 객관적반응률(ORR) 40%, 질병조절률(DCR) 70%를 기록했다. 환자의 70%가 기존 면역항암제 불응 환자였음에도 불구하고, 반응이 최대 16.7개월 이상 지속된 데다 대부분의 환자가 치료를 지속하고 있어 PFS는 더욱 길어질 전망이다.

윤나리 지아이이노베이션 임상/사업개발 총괄 부사장은 "GI-101A는 용량이 증가할수록 항암 활성 또한 뚜렷하게 증가하는 트렌드를 보이고 있다"며 "초록 제출 이후에도 ORR과 반응 지속성 측면에서 기존 결과를 상회하는 고무적인 데이터가 지속적으로 확인되고 있어 ASCO 현장 발표를 기대해주길 바란다"고 말했다.