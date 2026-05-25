이수지 시부상, 백상서 '위독' 언급한 시아버지 25일 별세..."애도 부탁"

개그우먼 이수지가 시부상을 당했다고 25일 밝혔다. 사진은 이수지가 지난 8일 오후 서울 강남구 코엑스에서 열린 제62회 백상예술대상에서 레드카펫을 밟고 있는 모습. /사진=뉴시스

개그우먼 이수지가 시부상을 당했다.

25일 소속사 씨피엔터테인먼트 관계자는 "이수지씨 시아버지가 오늘 별세하셨다"고 밝혔다.

빈소는 전남 구례산림조합장례식장에 마련될 예정이며 발인은 오는 27일이다.

이수지는 지난 8일 열린 제62회 백상예술대상 시상식에서 방송 부문 예능상을 받은 뒤 "시아버님이 많이 아프시다. 방송을 보시고 미소 지으셨으면 좋겠다"며 투병 사실을 언급한 바 있다.

소속사 측은 "이수지 씨와 유가족분들께 따뜻한 위로와 애도를 부탁드리며, 삼가 고인의 명복을 빈다"고 전했다.

이수지는 2008년 SBS 10기 공채 개그맨으로 데뷔한 뒤 2012년 재도전해 KBS 27기 공채 개그맨이 됐다. 이후 KBS 2TV 간판 코미디 프로그램 '개그콘서트'에서 조선족 캐릭터 린자오밍으로 큰 인기를 얻었으며, 쿠팡플레이 코미디 시리즈 'SNL코리아'와 유튜브 채널 '핫이슈지'에서도 다양한 캐릭터를 선보여 화제를 모았다.

2018년에는 3세 연하 비연예인 남성과 결혼해 슬하에 아들을 뒀다.