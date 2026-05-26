법무법인 바른·중견기업연합회, '중견기업 Scale-up 전략 포럼' 개최

법무법인 바른(대표변호사 이동훈∙이영희∙김도형)은 한국중견기업연합회(이하 중견련)와 함께 내달 10일 바른빌딩 15층 대강당에서 '제2회 2026 중견기업 Scale-up 전략 포럼'을 공동 개최한다고 26일 밝혔다. /사진제공=법무법인 바른

법무법인 바른(대표변호사 이동훈∙이영희∙김도형)은 한국중견기업연합회(이하 중견련)와 함께 다음달 10일 바른빌딩 15층 대강당에서 '제2회 2026 중견기업 Scale-up 전략 포럼'을 공동 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 포럼은 2회차로 '공급망 리스크 관리 및 파트너십 전략'을 주제로한다. 단순한 효율화를 넘어 글로벌 스케일업(Scale-up)을 위한 공급망 최적화 경영과 탄소 거버넌스를 포함한 협력사 경쟁력 관리 방안을 집중적으로 조명한다. 지난 4월8일 진행된 1회차에는 '리스크를 기회로 전환하는 중견기업 성장 전략'을 주제로 진행했다.

'공급망 변화, 무엇이 달라지고 있는가'를 주제로 한 첫 번째 세션에서는 김명교 한양대학교 경영대학 교수가 '최근 10년 기업의 공급망 변화와 전망'을 주제로 발제에 나서, 글로벌 공급망 환경의 변화 흐름과 향후 전망을 짚는다. 이어 중견기업 베스트 프랙티스(BP) 발표와 패널토론에서는 이준희 바른 기업전략연구소 소장이 좌장을 맡아 우수 중견기업 실무 임원, 김명교 교수와 박상오 바른 GRC(거버넌스, 리스크매니지먼트, 컴플라이언스) TF 변호사가 패널로 참여해 현장의 인사이트를 공유한다.

'규제를 무기로, 공급망을 경쟁력으로'를 주제로 한 두 번째 세션에서는 협력사 운영과 해외 사업장 관리 시 중견기업이 반드시 짚어야 할 핵심 리스크에 대한 실질적인 대응 전략이 제시될 예정이다.

백광현 바른 공정거래리스크대응팀 변호사는 '협력사 준법·리스크 관리: 중견기업이 짚어야 할 디테일'을 주제로, 협력사 거래에서 발생할 수 있는 공정거래 및 컴플라이언스 리스크 점검 포인트와 실무 대응 방향을 제시한다. 이어 정우진 바른 기업전략연구소 전문위원은 '탄소공급망 경쟁력의 핵심과 전략' 발제를 통해, 탄소 국경세 등 글로벌 탄소 규제 환경 속에서 중견기업이 갖춰야 할 탄소 거버넌스 체계와 공급망 경쟁력 강화 방안을 다룬다.

이어지는 패널토론에서는 이형진 바른 GRC TF 변호사가 좌장을 맡아 우수 중견기업 실무 임원, 백광현 변호사, 정우진 전문위원과 이의규 바른 컴플라이언스팀 변호사가 패널로 참여해 협력사 관리와 탄소 거버넌스 등 통합적 리스크 관리 방안에 대한 심도 있는 논의를 진행할 예정이다.

이동훈 바른 대표변호사는 "이번 2회차 포럼은 글로벌 공급망 재편과 탄소 규제 강화 등 중견기업이 직면한 복합적 과제에 대해 실무에서 즉시 활용 가능한 통찰을 제공하는 자리"라며 "준비된 기업이 불확실성을 기회로 만든다는 관점에서 중견기업이 공급망 리스크를 선제적으로 관리하고 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있는 실질적 해법을 제시할 것"이라고 말했다.

총 4회로 구성된 '2026 중견기업 Scale-up 전략 포럼'은 오는 9월 'AI 신기술 도입을 통한 경영 혁신 전략', 11월 '2027년 지속 성장을 위한 전략'을 주제로 순차적으로 개최될 예정이다.