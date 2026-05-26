두산에너빌리티-한국남부발전 발전 가스터빈 3기 LTPM 체결

두산에너빌리티 직원들이 가스터빈 조립을 위해 로터 블레이드를 케이싱에 설치하고 있다./사진제공=두산에너빌리티

두산에너빌리티가 한국남부발전이 추진하는 고양창릉열병합발전소와 하동복합발전소의 가스터빈 3기에 대한 장기 부품조달계약(LTPM)을 체결했다고 26일 밝혔다.

모두 4800억원 규모이며 3기 모두 2029년 12월 상업운전을 목표로 하고 있다. 계약 기간은 상업운전 이후 주요 정비 주기를 기준으로 통상 10년 이상을 적용한다.

이번 계약을 통해 두산에너빌리티는 △가스터빈 고온부품 공급 △재생정비 △소모성 자재 공급 △기술지원을 한다.

두산에너빌리티는 주기기 공급에 연계해 장기 서비스 계약까지 하면서 발전소 운영 초기 단계에서 부품 공급과 정비 수행 범위를 사전에 확정했다. 이로써 계획정비 일정에 맞춘 안정적 서비스 운영 기반을 마련하게 됐다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 "이번 계약은 국산 가스터빈 공급에 이어 장기 서비스까지 연계해 발전소 운영 전 주기를 함께 하게 됐다는 점에서 의미가 크다"며 "주기기 제작과 서비스 경험을 바탕으로 국내 가스터빈 서비스 사업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

한편 두산에너빌리티는 노후 석탄발전의 가스발전 전환과 재생에너지 보완 전원 수요 확대에 따른 가스터빈 서비스 시장의 중요성이 커지고 있어 설비 공급 이후 운영·유지보수까지 아우르는 서비스를 확대해 국내 가스터빈 산업 생태계 강화에 기여한다는 계획이다.