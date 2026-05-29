[오늘 날씨] 전국 맑은 하늘…낮 최고 서울 28도 '초여름 더위'

금요일인 오늘(29일) 전국이 대체로 맑겠다./사진=뉴시스

금요일인 오늘(29일) 전국이 대체로 맑겠다.

이날 기상청에 따르면 우리나라는 중국 중부지방에 위치한 고기압 가장자리에 들면서 전국이 대체로 맑은 가운데 동해안만 오전까지 구름이 다소 많겠다.

당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 아침 최저기온은 14도에서 19도의 분포를, 낮 최고기온은 23도에서 28도를 보이겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 17도 △인천 17도 △춘천 15도 △강릉 17도 △대전 15도 △대구 17도 △전주 16도 △광주 16도 △부산 19도 △제주 18도다.

낮 최고기온은 △서울 28도 △인천 27도 △춘천 28도 △강릉 26도 △대전 27도 △대구 27도 △전주 26도 △광주 27도 △부산 25도 △제주 24도로 예상된다.

이날 아침 사이 서쪽 지역을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 또 새벽에 해안을 중심으로는 바람이 순간풍속 초속 15m 이상으로 강하게 부는 곳이 있어 주의가 필요하다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준이 예상된다.