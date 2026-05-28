"2차전지 랠리 지금부터 시작" 삼전닉스 쉬면 무섭게 오른다?[부꾸미]

"여전히 AI(인공지능) 데이터센터 ESS(에너지저장장치)가 이차전지 모멘텀의 중심입니다. 이차전지주 중 삼성SDI(630,000원 ▼12,000 -1.87%), 엘앤에프(149,700원 ▼7,900 -5.01%), 한중엔시에스(50,300원 ▼1,900 -3.64%)의 비중확대를 권고하고 있습니다. 다만, 만약 지금 신규로 들어가고 싶다면 LG에너지솔루션(383,500원 ▼16,000 -4.01%)이 조금 더 나을 수 있습니다."

이안나 유안타증권 연구원은 머니투데이 증권 전문 유튜브 채널 '부꾸미-부자를 꿈꾸는 개미'와의 인터뷰에서 이같이 말했다. 이차전지의 상승 모멘텀이 올해부터 본격화해 내년까지 이어질 것이란 전망이다.

※인터뷰 풀 영상은 유튜브 채널 '부꾸미-부자를 꿈꾸는 개미'에서 확인하실 수 있습니다.

유튜브 부꾸미 썸네일 캡처/사진=김윤하PD

Q. 국내 이차전지 업체들의 매출 비중을 보면 EV(전기차)용 배터리 비중이 여전히 큽니다. 작년에는 주춤했으나 올해는 전쟁, 고유가로 인해 다시 EV가 살아날 전망이 있는데 어떻게 전망하시나요?

▶지난해에 올해를 바라보면서 생각했던 것과 대비해서는 EV 수요가 긍정적인 환경인건 사실입니다. 고유가가 단기적으로 안정화될 것 같은 분위기가 아니다 보니 친환경차 수요가 다시 증가할 것이란 분위기가 형성되고 있습니다. 특히 유럽에서는 EV 관련 정책을 보다 구체적으로 진행하려는 흐름들이 있습니다. 이런 정책들이 다음 달부터 본격화될 것입니다. 결론적으로 EV 수요가 완만하게 개선세를 보일 것 같습니다.

Q. 유럽 정책 이외에 국내 이차전지 투자자들이 주목해야 할 이벤트는 무엇이 있나요?

▶제가 꾸준히 '이차전지주를 연말까지 한번 들고 가봅시다'라고 말씀드리는 이유는 지금 전체적인 환경이 긍정적이기 때문입니다. 우선 국내 증시 환경이 우호적입니다. 아무래도 3분기 때까지는 금리 인하가 이루어지지 않을 것 같습니다. 유가 안정도 4분기를 바라봐야 할 것 같습니다. 3분기 때까지는 실적이 나오는 섹터 중심으로 자금이 치우칠 수밖에 없습니다. 순환매 성격으로 증시가 올라오는 형태가 될 텐데 저는 가장 강하게 움직일 섹터가 바이오 헬스케어와 이차전지라고 보고 있습니다.

Q. 그렇다면 지금이라도 이차전지를 신규 매수해도 될지 궁금합니다.

▶다소 변동성이 클 것이라는 생각은 하셔야 합니다. 왜냐하면 지금 한국 증시가 너무 좋기 때문입니다. 현재 AI 데이터센터, 특히 반도체를 중심으로 증시가 상승하고 있습니다. 그래서 이차전지주는 비교 대상이 될 수 있습니다. 다만, 아직도 이차전지주는 충분히 저평가돼 있다고 생각합니다. 지금 비중 확대는 가능하지만, 변동성은 감수해야 합니다. 결국 2분기 실적을 보면서 천천히 들어가도 좋습니다. 오랫동안 이차전지주를 보유한 투자자들은 좀 더 버티면서 올해까지는 상황을 지켜보는 것이 좋겠습니다.

Q. 올해까지 지켜봐야 할 이유는 무엇인가요?

▶올해 연말로 갈수록 이차전지주 흐름이 더 좋을 것으로 예상합니다. 한 번 정도는 차익실현이 나올 수 있겠지만, 올해는 ESS, 내년에는 LFP(리튬인산철) EV가 다시 주목받을 것 같습니다. 또 내년에는 전고체 배터리도 나오는 시기입니다. AI 데이터센터 ESS와 전고체 여기에 더 나아가서 로봇·우주 이렇게 합쳐지는 해라고 보고 있습니다. 올해부터 시작해서 내년 상반기까지 이차전지 상방이 조금 열려 있다고 보고 있습니다.

Q. 이차전지 선별 투자가 중요하다고 하셨는데, 어떤 종목에 주목해야 할까요?

▶올해 1월부터는 삼성SDI(630,000원 ▼12,000 -1.87%), 엘앤에프(149,700원 ▼7,900 -5.01%), 한중엔시에스(50,300원 ▼1,900 -3.64%)의 비중 확대를 권고하고 있습니다. 다만, 만약 지금 신규로 들어가고 싶다면 LG에너지솔루션(383,500원 ▼16,000 -4.01%)이 조금 더 나을 수 있습니다. LG에너지솔루션의 경우 LG화학의 지분 매각 부분들도 많이 반영돼 있어서, 수급상으로 유리해진 측면이 있습니다. 여전히 AI 데이터센터 ESS가 이차전지 모멘텀의 중심입니다. 내년까지도 실적을 이끌고 갈 것은 ESS 쪽이기 때문에 AI 데이터 센터 테마를 계속 보신다면 냉각 시스템을 보셔야 합니다. 그래서 한중엔시에스 같은 종목들에 주목해야 합니다.