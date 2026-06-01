"오른손으로 휴대폰 만져" 딱지 뗀 경찰...운전자는 오른손 장애

미국 플로리다주에서 경찰이 오른손이 없는 여성에게 '운전 중 오른손으로 휴대전화를 만졌다'는 이유로 범칙금을 부과한 사연이 전해져 논란이 일었다. /사진=케이슬린 토머스 SNS

미국 플로리다주에서 경찰이 오른손이 없는 여성에게 '운전 중 오른손으로 휴대전화를 만졌다'는 이유로 범칙금을 부과한 사연이 전해져 논란이 일었다.

28일(현지시각) 미국 CBS 등에 따르면 플로리다주 레이크워스에 거주하는 케이슬린 토머스(36)는 지난 2월 운전을 하다가 팜비치 카운터 보안관실 소속 경찰관으로부터 정차 요청을 받았다.

경찰관은 토머스의 차로 다가와 "운전 중 오른손으로 휴대전화를 들고 조작하는 모습을 봤다"고 했다.

이에 선천적으로 오른쪽 팔꿈치 아랫부분이 없는 토머스는 웃으며 오른쪽 팔을 들어 올렸다. 그는 "오른손이 없다"고 설명했다.

토머스는 "오해로 인한 해프닝인 줄 알고 웃음이 터졌다"고 당시를 회상했다.

그러나 경찰관은 황당한 요구를 이어갔다. 경찰은 계속 차 안을 들여다봤다.

그러면서 "신에게 맹세할 수 있느냐. 휴대전화를 만지지 않았느냐"고 추궁했다.

토머스는 다시 오른팔을 들어 올리며 "맹세한다"고 했다. 경찰관은 "다른 손으로 맹세하라"고 했다.

토머스는 "단속 당시에는 경황이 없었지만 바디캠 영상을 확보해 다시 돌려보면서 모멸감과 불편함을 느꼈다"고 토로했다.

경찰은 토머스가 오른손으로 휴대전화를 조작할 수 없다는 사실을 확인하고도 116달러(약 17만원)의 범칙금을 부과했다. 또 '운전 중 무선 통신 금지법 위반' 혐의로 소환장을 발부했다.

토머스는 이 같은 조치가 부당하다며 바디캠 영상을 확보해 자신의 SNS(소셜미디어)에 공유했다. 영상은 수백만회의 조회수를 기록하며 누리꾼들의 공분을 샀다.

비난 여론이 거세지자 토머스를 단속한 경찰이 뒤늦게 고발을 취소하면서 사건은 기각 처리됐다. 범칙금 부과도 취소됐다.

토머스는 "경찰관이 악의를 가졌다기보다는 신체적 차이를 가진 사람들을 대하는 교육을 받지 못한 것 같다"며 "나는 태어날 때부터 이 모습이었다. 이번 사건을 계기로 다름에 대한 사회적 인식이 높아지길 바란다"고 했다.

팜비치카운티 보완관실은 성명을 통해 "당시 경찰관이 본 대로 단속했다"며 "전반적인 상황을 고려해 범칙금을 취소했다"고 해명했다.