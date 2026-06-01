교교시절 수천만원 빚·폐쇄병동 입원...'경제관념 0' 남편, 폭행·외도까지?

전업주부 아내에게 생활비를 주지 않으면서 "생활비는 각자 쓰는 것"이라고 주장하는 경제 관념 제로 남편에 대한 솔루션이 1일 저녁 9시 방송에서 공개된다. /사진=MBC '오은영 리포트-결혼지옥' 예고편 갈무리

전업주부 아내에게 생활비를 주지 않으면서 "생활비는 각자 쓰는 것"이라고 주장하는 경제 관념 제로 남편이 등장하자 오은영이 "치료가 필요하다"고 경고한다.

1일 저녁 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼지옥'에서는 위태로운 결혼 생활을 이어오고 있는 국제결혼 부부의 사연이 공개된다.

사연 신청자는 남편의 어머니다. 그는 "며느리를 위한 마지막 희망이 되길 바라면서 신청했다"고 말한다.

부부는 베트남에서 종업원과 손님으로 만나 교제했고 2개월 만에 아이를 갖게 되면서 결혼했다. 그러나 현재 관계가 악화해 아내가 이혼을 요구하는 상황이다.

공개된 영상에는 생활비 문제로 갈등하는 부부의 일상이 담긴다.

전업주부 아내에게 생활비를 주지 않으면서 "생활비는 각자 쓰는 것"이라고 주장하는 경제 관념 제로 남편에 대한 솔루션이 1일 저녁 9시 방송에서 공개된다. /사진=MBC '오은영 리포트-결혼지옥' 예고편 갈무리

남편은 아내 통장 잔액을 확인한 뒤 마트에서 먹고 싶은 음식을 카트에 담고 계산은 전업주부인 아내 카드로 한다. 남편은 "생활비는 각자 쓴다. 부족하면 서로에게 빌린다"고 말한다.

오은영은 "그게 무슨 이야기냐"며 당황함을 감추지 못한다.

남편 경제 관념을 둘러싼 갈등도 드러난다.

제작진에게 아내는 "육아도 해야 하고 집안일도 해야 하고 돈도 같이 부담해야 한다"고 토로한다.

아내가 "너 나한테 해준 거 있어? 미안하거나 부끄럽지도 않아?"라며 "생활비를 왜 안 주느냐"고 따지지만, 남편은 "뭘 해줘야 하는데? 내 돈은 내가 알아서 쓰는 것"이라고 황당한 주장을 내세운다.

아내는 베트남 생활 당시 월세를 제때 내지 못해 여러 차례 이사했다고 한다. 반면 남편은 가전제품과 차량 렌탈 비용으로 매달 약 200만원을 쓰고 있다고 해 모두를 놀라게 한다.

전업주부 아내에게 생활비를 주지 않으면서 "생활비는 각자 쓰는 것"이라고 주장하는 경제 관념 제로 남편에 대한 솔루션이 1일 저녁 9시 방송에서 공개된다. /사진=MBC '오은영 리포트-결혼지옥' 예고편 갈무리

어머니는 아들이 과거 금고에서 돈을 훔치고 패물까지 가져갔다고 한다. 고등학생 시절 불법 대출로 빚 수천만원을 진 적이 있고 폐쇄병동에 입원한 적도 있다고 말한다.

남편 과거를 처음 알게 된 아내는 "결혼 전에 알았다면 결혼하지 않았을지도 모른다"고 말한다.

오은영은 남편에 대해 "죄송하지만, 유치원생 수준에 가깝다. 치료가 필요한 상태"라고 말한다.

이 밖에도 아내는 남편의 폭력적인 모습과 외도 정황을 폭로한다. 보다 못한 시모가 나서서 두 사람의 관계를 되돌리려 하지만 남편은 거부 반응을 보인다.