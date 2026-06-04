'용지 부족' 잠실7동 투표소 밤샘 대치 이어져…'투표함 2000표' 묶여

6·3 지방선거일 '투표 용지 부족 사태'를 겪은 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에 4일 오전 투표용지 부족 사태에 항의하는 시민 등이 모여 '개표 중단과 선거무효'를 요구하고 있다./사진=이현수 기자.

6·3 지방선거일 '투표 용지 부족 사태'를 겪은 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞 밤샘 대치가 4일 오전까지 이어지고 있다.

4일 오전 8시 기준 보수 성향 유튜버와 시민 등으로 이뤄진 인파가 송파구 우성아파트 경로당에 설치된 잠실7동 제2투표소 입구를 둘러싸고 시위를 이어가고 있다.

시위대는 "부정선거", "선관위 해체" 등 연호를 외치며 투표함 반출 중단을 요구하고 있다.

해당 투표소는 '투표 용지 부족 사태'가 발생한 서울 지역 14개 투표소 중 한 곳이다. 전날 선거관리위원회는 대기표를 받은 유권자에 한해 투표를 진행하기로 하고, 당초 오후 6시였던 투표 종료 시각을 밤 10시까지 늦췄다.

하지만 투표 종료 후 보수 성향 유튜버들과 시민들이 현장에서 밤샘 대치하며 이날 오전까지도 투표함 2개 반출에 반대하고 있다. 중앙선관위는 현재 반출되지 못한 투표함 2개에 약 2000명의 투표분이 담긴 것으로 추산했다.

현장 경력이 최대로 배치됐던 시점인 이날 오전 3시 기준 잠실7동 제2투표소 일대에는 관할 경찰서 인력과 기동대를 합쳐 약 470명이 투입됐다.

현재 서울시 선관위는 투표함 이송을 강행하진 않겠다는 입장으로 대치 국면이 장기화할 가능성이 제기된다.

선관위는 이날 새벽 입장문을 통해 투표용지 부족 사태가 공직선거법에 따른 선거 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다고 밝혔다.

중앙선관위는 "(선거 연기 및 재선거 사유가 아닌 까닭에) 현재 진행되는 개표를 중단하는 것이 불가하다"며 "개표가 종료되면 즉시 이번 사안에 대한 진상 규명과 재발 방지 대책을 마련에 나서겠다"고 밝혔다.

서울시 선관위는 "중앙선관위 입장과 뜻을 같이한다"면서도 "잠실 제7동 제2투표소 투표함 이송을 강행하지는 않기로 했다"고 공지했다.