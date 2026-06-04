1530원 뚫은 원/달러 환율에…구윤철 "과도한 쏠림, 필요한 조치 즉시 취할것"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 정부서울청사에서 열린 시장상황점검회의를 참석, 회의 시작에 앞서 기념사진을 찍고 있다. 사진 왼쪽부터 이찬진 금융감독원장, 신현송 한국은행 총재, 구 부총리, 이억원 금융위원장./사진제공=재경부

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 4일 최근 외환시장 상황과 관련, "대외 불확실성이 높은 상황에서 불안 심리가 확산되지 않도록 높은 경계감을 가지고 예의주시하고 있으며 과도한 쏠림에 대해서는 필요한 조치를 즉시 취할 것"이라고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 시장상황점검회의를 주재하며 이같이 말했다. 회의에는 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장이 참석했다.

최근 원/달러 환율은 1500원대에서 고공행진 중이다. 이날 서울 외환시장에서도 원/달러 환율은 전 거래일 종가 대비 13.6원 오른 1530.0원에 거래를 시작했다. 원/달러 환율은 주간 거래 종가 기준 12일 연속 1500원대를 기록 중이다.

회의 참석자들은 외환시장 상황과 관련해 역대 최대 수준의 경상수지 흑자에도 불구하고 중동 전쟁과 외국인 주식 매도 지속 등에 따라 변동성이 확대되고 있다고 평가했다.

특히 국내 주식시장의 급등으로 외국인 투자자의 일시적 비중 조정(리밸런싱) 및 차익 실현 등에 따른 수급 요인이 변동성을 추가 확대하고 있다고 진단했다.

참석자들은 채권시장 동향도 점검했다. 최근 국고채 금리가 글로벌 동조화 흐름 속에서 인플레이션 우려, 국내 금리인상 기대 강화 등으로 변동성이 확대되고 있으므로 향후 시장상황을 면밀히 모니터링하기로 했다. 또 시장참가자들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 과도한 변동성 발생시 관계기관이 공조해 적기에 대응해 나가기로 뜻을 모았다.

아울러 최근 주식 신용거래융자 등 차입을 통한 주식 거래 증가에 대한 리스크(위험) 관리에도 주력하기로 했다. 참석자들은 시장상황점검회의 등을 통해 관련 동향을 주기적으로 점검하고 선제적인 리스크 관리 및 투자자 보호에 만전을 기하기로 의견을 모았다.