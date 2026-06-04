[검색폭발 이슈키워드] 컷오프

컷오프(cutoff)는 일정 기준 점수에 미달한 선수가 다음 라운드에 진출하지 못하는 상황을 뜻하는 용어로, 주로 골프에서 사용된다. 국내 정치권에서는 정당이 공천 심사나 후보 평가를 통해 특정 후보를 경선 또는 공천 과정에서 배제하는 의미로도 쓰인다. 그래픽은 챗GPT로 생성한 참고 이미지. /그래픽=챗GPT

컷오프(cutoff)는 일정 기준 점수에 미달한 선수가 다음 라운드에 진출하지 못하는 상황을 뜻하는 용어로, 주로 골프에서 사용됩니다.

국내 정치권에서는 정당이 공천 심사나 후보 평가를 통해 특정 후보를 경선 또는 공천 과정에서 배제하는 의미로도 널리 쓰입니다.

정치인이 특정 정당 소속으로 선거에 출마하기 위해서는 공천을 받아야 하는 만큼, 공천 과정에서 탈락하는 이른바 '컷오프'는 정치 생명에 적지 않은 영향을 미치는 결정으로 여겨집니다.

경선에서 패배한 후보는 해당 선거에 같은 정당 후보로 출마할 수 없으며, 컷오프된 후보 역시 당의 공천을 받을 수 없습니다. 다만 컷오프 대상자가 무소속으로 출마하는 것은 가능해 표가 분산될 수 있기 때문에 정당 입장에서는 선거 전략 차원에서 신중하게 활용해야 하는 수단으로 평가됩니다.

해당 단어는 4일 이진숙 국민의힘 후보가 지난 3일 치러진 대구 달성군 국회의원 보궐선거에 당선되며 조명됐습니다. 달성군은 대구시장 선거에 출마한 추경호 국민의힘 후보가 의원직을 사퇴하면서 보궐선거가 실시된 지역입니다.

당초 이 당선인은 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보 경선에 참여했으나, 공천관리위원회의 심사 과정에서 컷오프됐습니다. 당시 이 당선인은 무소속 출마 가능성을 시사하기도 했지만, 결국 불출마를 선언했습니다. 이후 국민의힘은 달성군 보궐선거 후보로 이 당선인을 단수 공천했고, 본선에서 승리하며 국회 입성에 성공했습니다.