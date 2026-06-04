"상급지 친구 집서 월 50만원 생활, 염치 없나"...동창회서 쏟아진 지적

최근 온라인 커뮤니티 '네이트판'에 월 50만원으로 서울 상급지 아파트에 거주하며 커뮤니티 시설을 누리고 있다는 직장인의 글이 올라와 화제가 됐다. /사진=게티이미지뱅크

서울 상급지 아파트인 친구 집에 시세보다 훨씬 저렴한 비용으로 거주 중인 30대 여성이 "내가 염치없는 것인지 모르겠다"며 누리꾼들의 의견을 물었다.

최근 온라인 커뮤니티 '네이트판'에는 '친구한테 월세 줘야 하나요? 제가 염치없는 건가 해서'라는 제목의 글이 올라왔다.

글을 쓴 A씨는 "지방 출신으로 대학 진학 후 10년 넘게 서울에서 자취생활을 해왔다. 고시원과 반지하 등을 전전하며 생활했지만, 2년 전 월세 계약 만료를 앞두고 대학 동기이자 절친한 친구의 제안으로 함께 살게 됐다"고 운을 뗐다.

A씨에 따르면 친구는 30대 초반에 경제적 자유를 이룬 이른바 '파이어족'으로, 서울 상급지에 아파트를 보유하고 있다.

당시 친구는 A씨에게 "집을 구할 필요 없이 들어와 살라"고 제안했고, 월세 대신 관리비와 공과금 등을 포함한 생활비 명목으로 월 50만원만 부담하라고 했다.

A씨는 "양심상 월 100만원은 내겠다고 했지만, 친구가 거절했다. 남는 돈은 적금을 더 하라고 했다"고 밝혔다.

A씨는 "이후 약 2년 동안 함께 생활하며 삶의 질이 크게 달라졌다"며 "회사까지 걸어서 10분 거리라 출퇴근 스트레스가 사라졌고, 아토피와 우울증도 호전됐다. 헬스장과 수영장 등 아파트 시설도 이용할 수 있고 친구가 아침·저녁 식사까지 챙겨준다"고 설명했다.

그러나 최근 고향 고등학교 동창들과의 만남에서 문제가 불거졌다.

A씨의 얘기를 들은 친구들이 "서울에서 그런 생활을 하면서 월 50만원만 내는 건 말이 안 된다" "친구에게 더 많은 월세를 주거나 큰 선물을 해야 한다" 등 지적을 쏟아내서다.

A씨가 "지난해 연말 성과급으로 200만원이 넘는 명품 가방을 선물하기도 했다"고도 말했지만, 고향 친구들은 "그것만으로는 부족하다"며 A씨를 나무랐다.

A씨는 누리꾼들을 향해 "지금이라도 월세를 더 내는 게 맞는지, 얼마를 더 부담해야 하는지 모르겠다"고 의견을 구했다.

사연을 접한 누리꾼들은 "친구가 원해서 받는 돈이 그 정도라면 굳이 더 줄 필요는 없다" "월세보다도 집안일 분담과 배려가 더 중요하다" "친구가 베푸는 호의를 주변 사람들이 함부로 평가할 문제는 아니다" "고등학교 친구들이 오히려 질투하는 것 같다" 등의 댓글을 남기며 A씨를 달랬다.

이후 A씨는 추가 글을 통해 "현재 집안일도 적극적으로 하고 있으며, 친구와는 대학 시절 기숙사 룸메이트로 1년간 함께 생활한 적이 있다. 친구가 처음부터 '시집갈 때까지 여기서 돈 모아라. 안 가면 더 좋고'라고 말해줬다. 앞으로도 돈보다는 염치와 배려, 고마운 마음을 잊지 않고 지내겠다"고 상황을 전했다.