법무법인 세종, 10일 '세종 전략&인사이트 포럼' 개최

왼쪽부터 법무법인 세종의 장대섭 고문, 남형기 고문, 김건훈 수석전문위원./사진제공=법무법인 세종

법무법인 세종(오종한 대표변호사)은 오는 10일 오후 2시부터 세종 그랑서울 24층 세미나실에서 '세종 전략&인사이트 포럼'을 하이브리드 형식으로 개최한다고 4일 밝혔다.

이 포럼은 이재명 정부의 집권 2년 차가 시작됨과 동시에 제22대 국회 후반기 출범, 제9회 지방선거 이후의 지방행정 변화 등 정책 환경의 중대한 전환기에 기업들이 직면한 입법, 규제, 평판 리스크를 점검하고 대응 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

국회, 정부, 언론 3가지 세션으로 구성되는 이번 포럼은 문무일 대표변호사(사법연수원 18기)의 인사말로 시작되며, 세종 입법전략자문그룹의 전문가들이 발표자로 나서 법률적 해결책은 물론 비법률적 해결책까지 포괄하는 통합대응 전략 및 솔루션에 대한 인사이트를 전달할 예정이다.

첫번째 세션은 국회사무처 기획조정실장, 국회운영위 수석전문위원 등을 역임하며 약 26년간 국회 입법 실무의 핵심 업무를 도맡아 온 장대섭 고문이 '국회 후반기 입법 지형과 기업 영향'을 주제로 발표를 진행한다. 장 고문은 국회 현장 경험을 바탕으로 '제22대 국회 후반기 정치지형과 기업 대응전략'을 짚어볼 예정이다.

이어서, 국무조정실 국무2차장 출신의 남형기 고문이 '규제 전환기의 기업 대응'을 주제로 발표한다. 규제샌드박스 도입 등 정부 주요 현안의 총괄 조정 업무를 수행해 온 남 고문은 기업들이 직면한 규제 리스크 해소를 위한 다양한 전략을 공유할 계획이다.

마지막으로, MBN 사회·채널전략부장 출신인 김건훈 수석전문위원이 '언론 프레임 분석과 평판 리스크 관리 전략'을 주제로 발표를 진행, 기업의 대외 커뮤니케이션 및 언론 리스크 대응 방안에 대한 인사이트를 공유한다.

오종한 세종 대표변호사(연수원 18기)는 "최근 기업환경은 대외적 불확실성과 국내 정책·정치 환경 변화가 맞물리며 위기와 기회가 공존하는 시기"라며 "이번 포럼을 통해 산업, 노동, 디지털, 조세, 안전 등 주요 정책 변화와 규제 흐름을 종합적으로 살펴보고, 기업들이 보다 전략적으로 대응하는 데 도움이 되기를 바란다"라고 밝혔다.