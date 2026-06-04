카리나, 1년 전엔 빨간 옷·올해는 파란 옷…"정치적 해석 반대"

(왼쪽부터)그룹 에스파 멤버 카리나가 지난 2일 자신의 SNS에 올린 사진. 카리나가 지난해 대통령 선거 기간 SNS에 올렸던 사진. 당시 특정 정당을 지지하는 것 아니냐는 의혹이 제기되면서 해당 사진을 삭제한 후 사과했다. /사진=카리나 SNS 캡처

그룹 에스파 멤버 카리나가 선거를 앞두고 자신의 SNS(소셜미디어)에 올린 사진과 관련해 일각에서 '정치색' 논란이 불거지자 팬들이 "의상은 의상일 뿐"이라는 입장을 냈다.

카리나 팬덤은 4일 "정치적 의도가 확인되지 않은 아티스트의 의상과 사진에 과도한 정치적 의미를 부여하고 선거 논란의 화살을 개인에게 돌리는 움직임이 반복되고 있다"는 내용의 성명을 냈다.

이어 "정치적 의도가 확인되지 않은 사적 게시물과 일상적 표현에까지 과도한 의미를 부여하는 행태는 선거철마다 아티스트를 불필요한 정치 공방의 대상으로 만들고 자기검열을 강요하는 결과로 이어질 수 있다"면서 "표현의 자유는 힘 있는 사람만을 위한 권리가 아니며 아티스트 개인에게 정치적 책임을 뒤집어씌우는 것은 정당하지 않다"고 지적했다.

그러면서 "팬들은 카리나의 의상과 사진을 두고 정치적 의도를 단정하거나 근거 없이 선거 논란과 연결 짓는 해석에 분명히 반대한다"며 "카리나를 정치적 해석의 도구로 소비하지 말아달라"고 강조했다.

카리나는 지난 2일 자신의 SNS에 "이렇게 뛰어오면 어떻게 도망갈 건지 MBTI랑 알려줘"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진에는 파란색 민소매 상의를 입은 채 다양한 포즈를 취하는 카리나의 모습이 담겼다.

이를 두고 일각에서는 사진이 지방선거 하루 전날 올라왔다는 점에서 카리나가 간접적으로 정치색을 드러낸 것 아니냐는 주장이 나왔다.

카리나는 지난해에는 대통령 선거 기간 숫자 '2'가 적힌 붉은 색 옷을 입은 사진을 SNS에 올렸다가 특정 정당을 지지하는 것 아니냐는 의혹에 휩싸였다. 당시 그는 논란이 확산하자 게시물을 삭제한 뒤 "걱정하게 해서 정말 미안하다"고 사과했다.

특정 정당을 연상하게 하는 색의 헤어스타일과 의상으로 정치색 오해를 불러일으켰던 래퍼 이영지(왼쪽)와 빈지노. /사진=이영지 SNS, 빈지노 SNS 캡처

카리나뿐만 아니라 래퍼 이영지와 빈지노 등도 특정 정당을 연상하게 하는 헤어스타일과 의상으로 정치적 오해를 받은 바 있다. 이를 두고 누리꾼들 사이에서는 "확대해석"이라는 의견과 "신중했어야 한다"는 의견이 팽팽하게 맞섰다.