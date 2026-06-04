'투표용지 부족' 선관위 고발건, 서울경찰청 광역범죄수사대 배당

4일 오후 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표함 이송이 지연되고 있는 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 시위대와 일부 주민들이 부정선거를 외치며 입구를 봉쇄하고 있다./사진=뉴스1.

서울경찰청 광역범죄수사대가 6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 관련 고발 사건에 대한 수사를 맡는다.

4일 경찰에 따르면 시민단체가 '투표용지 부족 사태'와 관련해 노태악 중앙선거관리위원장 등을 고발한 사건이 이날 서울경찰청 광역범죄수사대에 배당됐다.

보수성향 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 전날 노태악 중앙선거관리위원장과 허철훈 사무총장, 오민석 서울시 선관위원장과 김범진 사무처장, 민소영 송파구 선관위원장과 조시훈 사무국장 등을 직권남용·직무유기 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

서민위는 고발장에서 "투표용지 부족으로 인해 유권자가 투표권을 행사할 권리를 박탈당했다"며 "선거관리 책임자로서 관리·감독 의무를 현저히 소홀히 했다"고 주장했다.

경찰 관계자는 "고발인 조사 등 필요한 조사를 절차에 따라 진행할 예정"이라고 밝혔다.

한편 '투표용지 부족 사태'가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서는 전날 밤부터 이날 오후까지 시위대가 투표함 반출을 막으며 대치가 이어지고 있다. 중앙선관위는 현재 반출되지 못한 투표함 2개에 약 2000명의 투표분이 담긴 것으로 추산했다.