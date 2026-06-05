잠실투표소 이어 개표소도 봉쇄…시위대 "재선거" 연호

(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 이송된 투표함 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시민들이 불법선거를 주장하며 경찰과 대치하고 있다. 2026.6.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자

투표용지 부족 사태로 시작된 잠실 투표소 대치가 개표소 앞으로 옮겨붙었다. 경찰과 선거관리위원회(선관위)가 투표함을 반출해 개표까지 마쳤지만, 재선거를 요구하는 시위대가 개표소 주변을 에워싸면서 긴장 상태가 이어지고 있다.

5일 머니투데이 취재를 종합하면 선관위는 5일 오후 3시쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소에서 잠실7동 제2투표소 투표함 2개(약 2000명분)에 대한 개표 작업을 마쳤다.

그러나 재선거를 요구하는 보수 성향 유튜버와 시민 등이 모여들면서 개표를 마친 선관위 직원과 개표 참관인 등이 개표소 밖으로 빠져나오지 못하고 있다. 통상 개표를 마친 투표지는 봉인 작업을 거쳐 선관위 보관시설로 이송되지만, 이 역시 지연되고 있는 것으로 전해졌다.

당초 잠실7동 제2투표소에 집결했던 시위대는 이날 투표함이 반출되자 개표소 앞으로 자리를 옮겼다. 오전부터 모이기 시작해 현재 경찰 비공식 추산 약 650명까지 늘었다. 시위 참가자들은 태극기와 성조기, '참정권 침해' 등 문구가 적힌 손팻말을 들고 "재선거"를 연호하고 있다.

이날 오전 10시40분쯤에는 국민의힘 장동혁 대표와 주진우·박준태 의원이 개표소를 찾았다. 이들은 선관위 측 설명을 요구했으나 개표소 내부로 들어가지는 못했다. 오후엔 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 개표소를 찾아 "이번 지방선거는 부정선거이기 때문에 전국 선거가 전부 무효"라고 주장했다.

경찰은 기동대를 투입해 개표소 출입구에 이중 질서유지선을 설치하는 등 현장을 통제하고 있다. 경찰과 선관위는 내부에 남은 인원과 투표지를 안전하게 이동시키는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.

(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 5일 '투표용지 부족' 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 서울시선관위 관계자들이 투표함을 이송하고 있다. 2026.6.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자

앞서 경찰은 이날 오전 선관위의 협조 요청을 받고 18개 기동대 1000명의 경력을 투입해 잠실7동 제2투표소를 점거 중이던 시위대를 이동 조치하고 투표함 2개를 반출했다. 투표 종료 35시간 만이다.

잠실7동 제2투표소는 이번 지방선거에서 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 지역 14개 투표소 중 한 곳이다. 선관위는 대기표를 받은 유권자들의 투표 종료 시각을 당초 지난 3일 오후 6시에서 오후 10시로 4시간 연장했다.

지난 3일부터 이어진 경찰과 시위대 간 대치 과정에서는 7명이 병원으로 이송된 것으로 확인됐다. 부상자들은 머리·어깨 통증, 찰과상, 복통 등을 호소한 것으로 파악됐다.

한때 경찰 진압에 머리를 다친 21세 대학생이 의식불명 상태에 빠졌다는 소문이 일부 유튜버와 SNS(소셜미디어)를 중심으로 퍼졌으나, 경찰은 관련 영상과 현장 경찰관 진술 등을 확인한 결과 사실이 아니라고 밝혔다.