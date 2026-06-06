카페 매장 수조에 백상아리가…신고 쏟아진 매장 "임시 보호, 현재 방류"

경북 경주시 한 카페에서 매장 내 수조에 백상아리를 전시해놔 비판을 받았다. 다만 카페 측은 "전시 목적이 아닌 구조 목적으로 임시 보호한 것"이라며 현재 백상아리는 방류한 상태라고 해명했다. /사진=온라인 커뮤니티

경북 경주시 한 카페가 매장 내 수조에 백상아리를 전시해 비판을 받았다. 다만 카페 측은 "전시 목적이 아닌 구조 목적으로 임시 보호한 것"이라며 현재 백상아리는 방류한 상태라고 해명했다.

5일 SNS(소셜미디어)와 온라인 커뮤니티에는 경북 경주시 투썸플레이스 매장 사진이 올라왔다. 사진을 보면 카페 지하에 마련된 수조에는 쥐돔 등 어종 수백마리와 함께 백상아리 한 마리가 전시돼 있다.

국제 동물권 단체 PETA 등에 따르면 백상아리는 사육이 부적합한 종으로, 수족관 사육시 자칫 폐사 위험이 있다. 실제로 2016년 일본 오키나와 추라우미 수족관에서 백상아리를 전시했지만 3일 만에 폐사한 일도 있었다.

백상아리는 사이테스(CITES·멸종위기 야생동식물의 국제거래에 관한 협약) 부속서 2등급에 해당하는 멸종위기종이다. 다만 해양수산부 해양보호생물 지정종에는 포함되지 않아 국내에서는 포획·사육 관련 명확한 기준이 없는 상황이다. 현재 백상아리는 야생 상태 바다로 방류된 상태다. 카페 측은 "백상아리를 무단으로 들여온 게 아니라 임시보호한 것"이라며 "감포항 인근 활어직판장에서 판매 중인 것을 보고 데려왔고, 계속 키울 생각은 없었다"고 설명했다. /사진=온라인 커뮤니티

백상아리는 사이테스(CITES·멸종위기 야생동식물의 국제거래에 관한 협약) 부속서 2등급에 해당하는 멸종위기종이다. 다만 해양수산부 해양보호생물 지정종에는 포함되지 않아 국내에서는 포획·사육 관련 명확한 기준이 없는 상황이다.

해당 백상아리는 야생 상태 바다로 방류된 상태다. 카페 측은 "백상아리를 무단으로 들여온 게 아니라 임시보호한 것"이라며 "감포항 인근 활어직판장에서 판매 중인 것을 보고 데려왔고, 계속 키울 생각은 없었다"고 설명했다.

이어 "성체가 되기 전 방류할 계획이었는데, 생각보다 관심이 몰리고 신고하는 사람도 있어 처음 계획보다 시기를 앞당겨 지난 2일 방류했다"고 밝혔다.