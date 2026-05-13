[속보] 'ERA 12.38' 한화 김서현, 결국 또 2군행... 에르난데스 선발 출격

한화 이글스의 김서현이 4경기 연속 등판 기회를 잡지 못하다 결국 2군행 통보를 받았다. 한화는 김서현을 말소하고 윌켈 에르난데스를 등록했다. 김서현은 올 시즌 12경기에서 1승 2패 1세이브, 평균자책점 12.38로 부진했다.

한화 이글스 투수 김서현이 14일 대전한화생명볼파크에서 열리는 2026KBO리그 한화이글스와 삼성라이온즈 경기 8회초 2사 만루에 등판해 밀어내기 2점, 폭투로 1점, 3실점하고 있다. /사진=강영조 선임기자

4경기 연속 등판 기회를 잡지 못하던 김서현(22·한화 이글스)이 결국 2군행 통보를 받았다.

한화는 13일 서울 고척스카이돔에서 키움 히어로즈와 2026 신한 SOL KBO리그 방문경기를 앞두고 김서현을 말소하고 그 자리에 이날 선발로 예정된 윌켈 에르난데스를 등록시켰다.

2023년 전체 1순위로 한화에 지명된 김서현은 부침을 겪었으나 한화의 핵심 불펜 자원으로 자리잡았다. 지난해엔 33세이브를 따내며 이 부문 2위에 올랐다.

그러나 지난 시즌 막판부터 이어진 깊은 슬럼프에서 좀처럼 탈출하지 못했다. 올 시즌 12경기에서 8이닝을 책임지며 1승 2패 1세이브, 평균자책점(ERA) 12.38로 부진했다. 마무리로 시작했지만 결국 내려놓아야 했고 2군에도 다녀왔지만 쉽게 달라지지 않았다.

김경문 감독은 김서현을 부담 없는 상황에서 활용하겠다는 뜻을 나타냈지만 최근 2경기에서 모두 실점하며 흔들렸고 지난 4경기에선 등판하지 않았다.

결국 2군에서 재정비가 필요하다고 판단한 것으로 보인다. 위력적인 공을 갖췄으나 좀처럼 원하는 대로 공을 던지지 못하고 있는 김서현이기에 충분한 조정의 시간을 거쳐야 할 것으로 보인다.