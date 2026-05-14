시민단체, 수원FC위민·北내고향 '공동 응원단' 결성... "정부 3억원 지원 보도는 오해 소지"

남북협력민간단체협의회 등 200여개 시민사회단체가 수원FC 위민과 내고향여자축구단의 공동 응원단을 결성한다고 밝혔다. 이들 단체는 2026 AFC 여자 챔피언스리그의 성공적인 개최와 여자축구에 대한 관심을 높이는 데 기여하고자 한다고 설명했다. 또한, 정부가 민간 응원단에 3억원을 지원한다는 보도에 대해 오해의 소지가 있다고 해명하며, 응원단 결성은 민간단체들이 먼저 추진한 것이라고 강조했다.

지난해 11월 미얀마에서 열린 수원FC위민과 북한 내고향여자축구단의 경기 모습. /사진=AFC 제공

남북협력민간단체협의회(북민협) 등 시민사회단체 연대기구와 한겨레통일문화재단 등 200여개 단체가 수원FC 위민과 내고향여자축구단(북한)의 공동 응원단을 결성한다고 밝혔다.

북민협과 민족화해협력범국민협의회(민화협), 시민평화포럼, 자주평화통일연대 등 200여개 단체들은 지난 11일과 13일 두 차례 회의를 거쳐 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 여자축구 공동 응원단을 결성하기로 했다고 14일 밝혔다.

이들 단체는 "국민적인 관심과 세계 이목이 모아지고 있는 이번 대회의 성공적인 개최와 여자축구에 대한 관심을 높이는 데 기여하고자 한다"며 "대회 4강전 공식 응원 명칭은 '수원FC 위민과 내고향여자축구단 공동 응원'"이라고 설명했다.

이어 "승패를 떠나 스포츠의 양대 정신인 페어플레이와 평화가 구현될 수 있도록 열심히 응원할 것"이라며 "4강전 응원단 규모는 약 3000명으로, 경기장을 찾은 시민과 함께 즐겁고 감동적인 현장을 만들기 위해 최선을 다하겠다. AFC의 가이드라인을 충실히 따르면서 양 팀 명칭과 선수 이름을 부르며 응원할 것"이라고 말했다.

이들 단체는 오는 20일 수원종합운동장에서 열리는 수원FC와 내고향뿐만 아니라 오는 23일 오후 2시 같은 장소에서 열리는 대회 결승전에서도 응원할 예정이다. 수원FC 위민과 내고향전 승리팀은 멜버른 시티(호주)-도쿄 베르디 벨레자(일본)전 승자와 우승을 놓고 다툰다.

지난해 11월 미얀마에서 열린 수원FC위민과 북한 내고향여자축구단의 경기 모습. /사진=AFC 제공

최근 정부가 민간 응원단에 남북협력기금 3억원을 지원한다는 취지의 보도에 대해서는 "오해의 소지가 있다"고 해명했다.

공동 응원단 측은 "응원단 결성은 정부 요청이 아니라 민간단체들이 먼저 추진하고 정부와 협의하는 과정에서 이뤄진 것"이라며 "지난 3월 호주에서 열린 AFC 여자 아시안컵에서도 우리 시민이 자발적으로 응원단을 구성해 호주 동포와 함께 응원에 나선 게 이번 결성의 출발점이었다"고 설명했다.

그러면서 "일부 언론의 '정부, 북한 축구단 응원 민간단체에 3억원 지원' 취지의 보도는 오해의 소지가 있음을 밝힌다"며 "우리 응원단은 특정 팀이 아닌 양 팀 모두의 선전을 응원한다"고 강조했다.

현재 중국 베이징에서 훈련 중인 내고향여자축구단은 오는 17일 인천국제공항을 통해 입국한다. 선수단은 선수 27명, 스태프 12명 등 39명 규모로, 북한 선수단이 한국을 찾아 경기를 치르는 건 2018년 12월 인천에서 열렸던 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스 이후 7년 5개월 만이다. 북한 여자 축구팀의 방남은 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이다.

한편, 수원FC위민과 내고향축구단은 지난해 11월 사상 첫 남북 클럽 대결을 한 차례 펼친 바 있다. 미얀마 양곤에서 열린 당시 AWCL 조별리그 C조 2차전에선 수원FC위민이 0-3으로 완패를 당했다. 당시 슈팅 수도 4-17로 격차가 컸다. AWCL은 그동안 AFC 여자 클럽 챔피언십으로 운영되다 지난 2024~2025시즌부터 AWCL로 정식 개최됐다. 지난 시즌엔 인천 현대제철이 4강에 올랐다. 초대 챔피언은 중국의 우한 장다다.