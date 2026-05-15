'신생팀 킬러' 서울 이랜드, 용인전서 '분위기 반전+상위권 도약' 노린다... 박재용·변경준에 돌아온 까리우스까지 '공격진 기대'

서울 이랜드는 오는 16일 목동운동장에서 신생팀 용인FC와 '하나은행 K리그2 2026' 12라운드 홈경기를 치렀다. 서울 이랜드는 직전 충남아산전 패배 후 상위권 도약을 위해 용인전 승리가 절실한 상황이었다. 팀 내 공격포인트 1위 박재용과 변경준, 에울레르, 그리고 부상에서 복귀한 까리우스 등 공격진에 기대를 걸었으며, 주장 김오규는 90분 집중력을 강조했다.

서울 이랜드 주장 김오규(가운데)가 선수들을 독려하고 있다. /사진=서울이랜드 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드가 신생팀 용인FC를 제물로 상위권 도약의 발판을 마련한다.

서울 이랜드는 오는 16일(토) 목동운동장에서 용인과 '하나은행 K리그2 2026' 12라운드 홈경기를 치른다.

승점 3이 절실한 상황이다. 서울 이랜드는 직전 충남아산전에서 점유율과 유효슈팅 등 내용 면에서 앞서고도 세트피스와 페널티킥으로 뼈아픈 실점을 내주며 패했다. 구단은 이번 용인과 첫 맞대결에서 반드시 승리를 챙겨 선두권 경쟁에 다시 불을 붙인다는 계획이다.

'신생팀 킬러' 면모가 기대를 모은다. 서울 이랜드는 신생 구단을 상대로 유독 강한 모습을 보였다. 지난 시즌 화성과의 첫 맞대결에서 1-0으로 승리했고, 올 시즌 7라운드에서도 파주를 3-1로 제압했다.

승리의 열쇠는 화력 집중이다. 팀 내 공격포인트 1위를 기록 중인 박재용과 알토란 같은 득점을 올리는 변경준, 외국인 타자 에울레르가 상대 골문을 정조준한다. 지난 경기에서 부상을 털고 복귀한 까리우스도 공격진에 무게감을 더한다.

주장 김오규는 선수단에 90분 집중력을 강하게 주문했다. 김오규는 "지난 경기에서 선제 실점 후 쉽게 추가 골을 내준 점을 무겁게 받아들인다"며 "우리는 승격을 바라보는 팀이다. 용인전 승리로 흔들리지 않는 집중력을 증명하고 팬들에게 보답하겠다"고 각오를 다졌다.

한편 구단은 이날 홈경기 사전 행사로 지역 중학생들이 참여하는 풋살대회 '레울컵 유스' 결승전을 개최한다. 이랜드리테일 식품 마켓 '킴스클럽' 브랜드 데이 행사도 함께 열어 팬들을 맞이한다.