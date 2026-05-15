시노펙스,한국광해광업공단 '광산배수 정화설비' 개발 업무협약 체결

광산배수 정화설비' 개발 MOU체결 기념촬영(왼쪽부터 양인재 한국광해광업공단 본부장, 이권기 시노펙스 멤브레인 대표)/사진제공=시노펙스

시노펙스(5,130원 ▼190 -3.57%) 100% 자회사인 시노펙스멤브레인은 한국광해광업공단(KOMIR)과 '광산배수 정화설비 개발을 위한 업무협약'(MOU)을 체결하고 폐광지역 환경개선을 위한 공동 기술개발에 나선다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 시노펙스멤브레인의 멤브레인 기반 수처리 기술력과 한국광해광업공단이 보유한 광산환경 복원 및 광산배수 처리 운영 경험을 결합해 보다 혁신적이고 효율적인 광산배수 정화설비를 개발 하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 광산배수 정화설비 공동 개발, 정부·민간 연구과제 공동 참여, 기술 및 정보 교류 확대, 현장 기반 실증(Pilot Test) 협력 등을 추진할 계획이다.

양측은 지난해 10월부터 기술 협력의 실효성을 검토해 왔으며, 시노펙스멤브레인에서 진행한 실험실 테스트 결과 광산배수 내 오염물질 제거 효율이 매우 우수한 것으로 확인되는 등 상용화 가능성 검증을 마쳤다.

양인재 한국광해광업공단(KOMIR) 본부장은 "이번 협약은 공공기관과 기업이 상호 기술협력을 통해 환경문제를 해결하고 새로운 동력을 창출하는 동반성장 사례"라며 "앞으로도 민간의 기술과 공단의 현장 전문성을 연계해 지속가능한 광해방지 개발과 친환경 광산관리 체계 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.

이권기 시노펙스멤브레인 대표는 "이번 협업을 통해 필터 및 멤브레인 기술력을 반도체 산업, 하폐수 분야에 이어 특수 분야인 광산배수 정화까지 확대 적용함으로써 친환경 수처리 시장에서의 경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다"고 설명했다.

한편 시노펙스는 지난달 시노펙스멤브레인을 흡수합병하기로 했다. 합병기일은 다음달 29일이다.