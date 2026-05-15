조응천 "尹에 '별' 안겨준 추미애, 경기도에 아는 것 없으니 헛소리 반복"

[서울=뉴시스] 고승민 기자 = 조응천 개혁신당 공동선거대책위원장이 11일 서울 여의도 국회에서 열린 6.3 지방선거 중앙선거대책위원회에서 발언하고 있다. 2026.05.11. [email protected] /사진=고승민

조응천 개혁신당 경기지사 후보가 문재인정부 시절 '조국 민정수석 임명' '검찰 특수부 확대'에 반대한 점을 강조하며 "추미애 더불어민주당 경기지사 후보야말로 윤석열에게 별의 순간을 안겨줬다"고 밝혔다.

조 후보는 15일 SNS(소셜미디어)를 통해 "추 후보님, '조응천이 검찰권력을 막아내지 못했다'라니 헛소리 좀 그만 하라"며 "빨간 검찰을 파란 검찰로 변태시켜 검찰을 검찰주의자들로 가득 차게 만든 '마이너스의 손'은 바로 '추미애·조국' 환장의 복식조 아니었나"라고 밝혔다

추 후보는 KBS라디오 '전격시사'에 출연해 조 후보에 대해 "조 후보는 검사 출신으로 검찰의 권력 속성과 위험성을 그 누구보다 잘 알고 있었다"며 "그런데 (의원 시절) 국회 법제사법위원회에 있으면서 그걸 막아내지 못했다"고 말했다.

조 후보는 "저는 '조국 민정수석' 임명, 검찰 특수부 확대, 윤석열 검찰총장 영전에 반대했다"며 "'추미애 법무부 장관'의 삽질에 끝까지 반대했던 사람이기도 하다"고 했다.

이어 "세상을 뭐로 보고 온 국민이 다 아는 사실을 제게 덮어씌우려고 하나"라며 "검찰 개혁의 핵심은 정치검찰의 중핵인 특수부를 대폭 축소하는 데 있었다. 그런데 검찰 특수부를 역대 어느 정권보다 키워놓은 장본인이 조국 민정수석이었다"고 했다.

그러면서 "사냥개를 때려잡겠다면서 또 다른 사냥개를 3~4배는 풀어놓았다"며 "그 사냥개 두목이 윤석열이었다. 그런 사람을 검찰총장 자리에까지 앉혀준 게 조국 민정수석이었다"고 했다.

조 후보는 "추 후보는 그런 윤석열을 대통령 후보 반열에까지 올려놓은 장본인이었다"며 "징계를 할 것이었으면 제대로나 할 것이지, 그거 하나 꼼꼼하게 못해 행정법원에서 효력정지 처분을 받아 윤석열에게 '별의 순간'을 안기지 않았나. '계엄의 원조'가 추미애 당시 법무부 장관 아닌가"라고 했다.

또 "자기 잘못이 얼마나 큰지 알기에 제게 덮어씌우려는 것 같다"며 "적반하장도 유분수다. 경기도에 대해 아는 게 하나도 없으니 맨날 하던 헛소리나 반복하는 것"이라고 덧붙였다.