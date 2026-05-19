전북·대전·포항·강원·서울 아시아 무대 나간다... '2026~2027 AFC 라이선스' 취득

한국프로축구연맹은 지난 18일 클럽자격심의위원회를 개최하여 2026~2027 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 및 AFC 챔피언스리그2(ACL2) 출전권을 확보한 K리그 구단의 AFC 라이선스 발급 여부를 심의했다. 심의 결과, 전북, 대전, 포항, 강원, 서울 등 5개 구단이 AFC 라이선스 발급을 승인받았다. 이들 5개 팀은 AFC 클럽대회에서 경쟁을 펼치며 아시아 무대에 나설 예정이다.

전북현대. /사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그를 대표하는 5팀이 아시아 무대에 나선다.

한국프로축구연맹은 "지난 18일 2026~2027 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 및 AFC 챔피언스리그2(ACL2) 출전권을 확보한 K리그 구단의 AFC 라이선스 발급 여부를 심의하기 위해 클럽자격심의위원회를 개최했다"면서 "클럽자격심의위원회는 심의 결과 해당 5개 구단에 대한 AFC 라이선스 발급을 승인했다"고 19일 전했다.

클럽자격심의위원회는 이번 회의에서 2025시즌 K리그1 우승팀 전북을 포함해, 지난 시즌 국내 대회 성적을 바탕으로 AFC 클럽대회 출전권을 확보한 대전, 포항, 강원, 서울 등 총 5개 구단이 AFC 클럽 라이선싱 규정상 기준을 충족했는지 평가했다.

AFC 라이선스 발급 기준은 스포츠, 시설, 인사 및 행정, 법무, 재무, 마케팅 및 세일즈, 사회적 책임 등 총 7개 분야로 구성된다. AFC와 연맹이 정한 기준을 모두 충족해야 한다. 그 결과 5팀 모두 AFC 라이선스 승인을 받았다.

국제 대회에 참가하는 K리그 5팀. /사진=AI 제작 이미지.

전북과 대전, 포항, 강원은 2026~2027시즌 ACLE에 참가한다. 또 서울은 ACL2에 출전할 예정이다. K리그를 대표해 아시아 무대에 나서는 5개 팀은 AFC 클럽대회에서 경쟁을 펼치게 된다.

앞서 전북은 2025시즌 K리그1 및 코리아컵 우승을 차지했다. 그 해 대전은 K리그1 2위, 포항은 4위를 기록했다. 3위였던 김천 상무가 군 팀 특성상 AFC 클럽 라이선스 대상에서 제외돼 차순위 팀으로 출전권이 승계됐다. 덕분에 5위 강원도 ACL2 대신 ACLE 플레이오프에 나선다. ACL2는 6위 FC서울의 몫이 됐다.

한편 연맹은 K리그 참가 자격을 부여하는 'K리그 라이선스'와 AFC 클럽대회 참가 자격을 위한 'AFC 라이선스'를 별도로 운영하고 있다.

연맹은 "2027시즌 K리그 참가 자격을 심사하는 K리그 라이선스 클럽자격심의위원회는 오는 10월 개최될 예정"이라고 전했다.