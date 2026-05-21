KBL 구단 소속 유스클럽 'Y리그' 개최... 유소년 대회 최초로 비디오 판독 도입

KBL은 5월 23일부터 6월 28일까지 '2026 KBL Y리그 (주말리그)'를 개최한다고 21일 밝혔다. 이번 대회는 KBL 구단 소속 유스클럽 U14 선수들을 대상으로 총 9개 팀이 참가하며, 예선 후 Y1, Y2 토너먼트로 우승팀을 가린다. KBL은 유소년 대회 최초로 10분 4쿼터, 데드볼 규칙, 비디오 판독 제도를 도입하여 프로 경기와 유사한 환경을 제공할 예정이라고 전했다.

2026 KBL Y리그 개최. /사진=KBL 제공

KBL 구단 소속 유스클럽 선수들이 더욱 공정하고 체계적인 코트 위를 누빈다.

KBL은 "오는 5월 23일부터 6월 28일까지 '2026 KBL Y리그 (주말리그)'를 개최한다"고 21일 밝혔다.

이번 대회는 KBL 구단 소속 유스클럽 선수들을 대상으로 진행하며, U14 (2012년 1월 1일 이후 출생자) 1개 부서, 총 9개 팀으로 운영된다. 참가 팀들은 라운드 로빈 방식으로 예선을 치른 뒤 1위부터 4위 팀은 Y1 토너먼트, 5위부터 8위 팀은 Y2 토너먼트로 나뉘어 각각 4강 토너먼트로 우승팀을 가린다.

아울러 경기 운영 방식에서도 변화를 준다. KBL 유소년 대회 최초로 10분 4쿼터와 데드볼 규칙을 적용하며, 비디오 판독 제도를 도입한다.

KBL은 "이를 통해 실제 프로 경기와 유사한 환경으로 리그를 진행할 예정"이라고 전했다.

예선전은 총 4주차에 걸쳐 진행된다. 1~2주차 경기는 예산 스포츠센터에서 5월 23일부터 5월 31일까지 열리며, 3주차는 6월 13일부터 14일까지 아산 이순신체육관에서 개최된다.

4주차 경기는 6월 20일부터 21일까지 예산 스포츠센터에서 진행된다. 플레이오프는 6월 27일부터 28일까지 아산 이순신체육관에서 열린다.

KBL은 "이번 유스 Y리그를 통해 구단 유스클럽 선수들에게 실전 경험을 제공하는 한편, 유소년 대회 최로로 비디오 판독과 프로 수준의 경기 운영 방식을 도입해 유소년 선수들의 경기력 향상과 성장 기반을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.