'병살타→병살타→병살타→병살타→병살타' 이런 굴욕이, 호텔서 단체 심야 특타도 무소용 '결국 최하위 추락' 어쩌나

NC 다이노스는 21일 두산 베어스와의 경기에서 0-1로 패하며 3연패에 빠졌고 리그 최하위로 추락했다. 이 경기에서 NC는 9이닝 중 5개 이닝에서 병살타를 기록하는 지독한 불운을 겪었다. 이호준 NC 감독은 타격 부진 극복을 위해 경기 후 특별 훈련을 시행하고 있지만, 이번 경기에서도 병살타 5개를 치며 효과를 보지 못했다.

NC 다이노스 이호준(왼쪽에서 두 번째) 감독과 선수들. /사진=NC 다이노스 제공

NC 다이노스로서는 지독한 불운이 아닐 수 없었다. 한 경기에서 9이닝 중 5개 이닝에 병살타가 나오고 만 것. 이길래야 이길 수가 없었던 경기였다.

NC는 21일 서울 잠실야구장에서 펼쳐진 두산 베어스와 2026 신한 SOL KBO 리그 정규시즌 원정 경기에서 0-1로 패했다.

이 패배로 NC는 3연패에 빠진 채 18승 1무 25패를 마크하며 리그 최하위로 추락했다.

경기 내내 불운이 NC를 휘감았다고 해도 과언이 아니었다.

1회에는 선두타자 김주원이 두산 선발 웨스 벤자민으로부터 몸에 맞는 볼로 출루했다. 이어 권희동의 희생번트 때 2루에 갔지만, 박민우가 유격수 뜬공, 데이비슨이 3루 땅볼로 각각 물러났다.

2회부터 병살타 악몽이 시작됐다. 선두타자 이우성이 볼넷으로 출루한 가운데, 후속 박건우가 유격수 앞 병살타를 친 것.

3회에는 선두타자 김형준이 좌중간 안타로 출루했지만, 김한별이 2루수 앞 병살타를 치며 고개를 숙였다. 이어 4회에는 역시 선두타자인 박민우가 투수 맞고 유격수 쪽으로 굴절되는 내야 안타를 때려냈지만, 후속 데이비슨이 좌익수 뜬공으로 아웃된 후 이우성이 1루수 앞 병살타로 찬물을 끼얹었다.

이렇게 1회부터 4회까지 4이닝 연속 선두타자 출루에도 점수를 뽑지 못한 NC.

5회에도 또 병살타가 나왔다. 1사 후 한석현이 우전 안타를 쳐냈지만, 김형준이 유격수 앞 병살타를 기록했다.

6회와 7회는 삼자 범퇴. 8회에도 마운드에 오른 벤자민을 상대로 선두타자 박건우의 안타와 한석현의 희생번트로 1사 2루 기회를 잡은 NC. 하지만 김형준이 좌익수 뜬공, 도태훈이 유격수 땅볼로 아웃됐다.

불운은 9회 마지막 이닝까지 NC를 덮쳤다. 9회 마운드를 넘겨받은 이영하를 상대로 1사 후 권희동이 좌중간 안타로 출루했다. 대주자 박시원으로 교체. 다음 타자는 박민우. 하지만 끝내 타구가 유격수 앞으로 평범하게 향했다. 이를 두산 유격수 박찬호가 직접 2루 베이스를 찍은 뒤 1루로 송구, 또 한 번 더블 플레이로 연결했다. NC의 이날 5번째 병살타였다.

NC는 이번 주부터 전체적인 팀 타격 부진을 극복하기 위해 경기 후 특별 훈련을 시행하고 있다. 사령탑인 이호준 NC 감독은 "지난 19일부터 숙소 이동 후 야간에 선수단 전체가 모이기로 했다. 당분간 홈과 원정을 가리지 않고 야간 훈련을 계속 진행할 생각"이라면서 "거창한 건 아니다. 서로 대화를 나누며 소통하겠다는 뜻도 있다. 스윙 연습은 물론, 타격 코치들이 당일 경기에서 안 좋았던 모습에 관해 이야기를 나눌 것"이라 밝혔다.

이어 "(최근 성적이) 안 좋은데, 뭐라도 해야 할 것 아닌가. 이대로 '못 치네' 하고 계속 그냥 넘어갈 수는 없다. 마냥 쉬는 게 능사는 아니다. 흔쾌히 고참들도 하겠다고 했다. (외국인 타자) 데이비스도 참석했다. 선수단 전원이 참여한다. 투수 코치들도 나와 있더라. 저도 현장에서 지켜본다. 지난해에도 팀이 좋지 않을 때 야간 훈련을 한 적이 있다. 이제 이것저것 다 해봐야 한다"고 힘주어 말했다. 그러나 경기 후 특별 훈련에도 불구하고 병살타 5개를 치며 고개를 숙이고 말았다.