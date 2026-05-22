'41세 전설' 호날두가 울었다... 3년 기다린 알나스르 첫 우승, 멀티골로 직접 끝냈다

크리스티아누 호날두가 소속팀 알나스르의 사우디 프로리그 우승을 이끌며 감격의 눈물을 흘렸다. 호날두는 디마크와의 최종전에서 멀티골을 기록하며 팀의 4-1 승리에 기여했고, 알나스르는 7년 만에 통산 10번째 리그 우승을 차지했다. 알나스르 입단 후 첫 우승 트로피를 들어 올린 호날두는 3년의 기다림 끝에 챔피언이 되었다.

기뻐하는 크리스티아누 호날두(왼쪽). /AFPBBNews=뉴스1

크리스티아누 호날두의 우승 세리머니. /AFPBBNews=뉴스1

'슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 끝내 뜨거운 눈물을 흘렸다. 사우디아라비아 무대에 입성한 뒤 길었던 무관의 시간을 끝내고 감격적인 첫 우승 트로피를 손에 넣었다.

알나스르는 22일(한국시간) 사우디아라비아 리야드의 알 아왈 파크에서 열린 2025~2026 사우디 프로리그 최종 34라운드 디마크와 홈경기에서 4-1 완승을 거뒀다. 이날 호날두는 멀티골을 터뜨리며 팀의 우승을 직접 이끌었다. 후반 18분 왼쪽 측면에서 환상적인 프리킥 골을 터뜨린 데 이어, 후반 36분에는 승부에 쐐기를 박는 추가골까지 뽑아냈다. 호날두는 후반 42분 교체돼 그라운드를 빠져나가며 알나스르 팬들의 뜨거운 환호를 받았다.

이로써 알나스르는 28승2무4패, 승점 86으로 시즌을 마무리하며 2위 알힐랄(승점 84)을 따돌리고 리그 우승을 차지했다. 알나스르가 사우디 프로리그 정상에 오른 것은 2018~2019시즌 이후 7년 만이며, 구단 통산 10번째 리그 우승이다.

호날두에게도 뜻깊은 순간이었다. 세계 최고 선수 중 한 명으로 평가받는 호날두지만, 2023년 1월 알나스르 유니폼을 입은 뒤 팀 우승과는 인연을 맺지 못했다. 이로 인해 지난 시즌 팀에 트로피를 안기지 못한다는 이유로 강한 비판을 받았고, 이별설까지 돌기도 했다. 하지만 호날두는 마침내 꿈에 그리던 우승을 거머쥐었다.

그만큼 감격적인 순간이었다. 호날두는 끝내 기쁨의 눈물을 흘렸다. 후반 막판 교체돼 벤치에서 경기를 지켜보던 호날두는 종료 시간이 다가오자 우승을 확신한 듯 두 손을 모으며 감정을 드러냈다. 결국 참았던 눈물이 터졌다. 곁에 있던 코치진은 호날두를 끌어안으며 함께 기쁨을 나눴다.

벤치에서 눈물을 흘리는 크리스티아누 호날두. /사진=영국 더선 캡처

경기장에서부터 감정이 올라온 크리스티아누 호날두. /AFPBBNews=뉴스1

이날 영국 더선은 "호날두는 초대형 계약을 맺고 사우디로 이적한 뒤 폭발적인 득점력을 보여줬지만, 팀 트로피와는 인연을 맺지 못했다. 하지만 길었던 3년의 도전 끝에 마침내 다시 한 번 자신을 챔피언으로 부를 수 있게 됐다"고 전했다. 이어 "호날두는 4개의 서로 다른 1부 리그에서 우승을 경험했다"고 설명했다.

매체는 또 "호날두는 트로피를 차지하기 위해 3년을 기다렸고, 알나스르가 우승하자 눈물을 흘렸다. 호날두는 사우디 축구 발전을 이끌기 위해 연간 1억 7800만 파운드(약 3620억 원)에 달하는 엄청난 계약에 서명했다. 그리고 그는 경기장에서 자신의 몫을 해냈다. 알나스르에서 단 142경기 만에 123골을 기록했다. 이는 호날두의 맨유 통산 득점보다 단 18골 모자란 수치다. 그는 맨유 시절보다 204경기나 적게 뛰고도 이 기록을 달성했다"고 칭찬했다.

크리스티아누 호날두의 프리킥 골 장면. /AFPBBNews=뉴스1

크리스티아누 호날두의 골 세리머니. /AFPBBNews=뉴스1

올 시즌에도 호날두는 리그 30경기에서 28골을 터뜨리며 건재함을 과시했다. 다만 득점왕 등극에는 실패했다. 알 카디시아의 훌리안 퀴뇨네스가 31경기 33골로 득점왕을 차지했다.

이제 호날두의 시선은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵으로 향한다. 포르투갈 대표팀 유니폼을 입고 나서는 마지막 메이저 대회가 될 가능성이 큰 무대다. 호날두는 북중미에서 자신의 최종 목표인 월드컵 우승에 도전한다. 포르투갈은 북중미 월드컵 K조에 속했다. 콩고민주공화국, 우즈베키스탄, 콜롬비아와 조별리그 경쟁을 펼친다.